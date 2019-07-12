Билялетдинов не перейдет в "Сочи"

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Билялетдинов не перейдет в "Сочи"

"Сочи" не будет подписывать контракт с известным российским полузащитником Динияром Билялетдиновым, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист прошел несколько сборов с сочинским клубом, но его физическая форма не устроила тренерский штаб.

Таким образом, 34-летний Билялетдинов по-прежнему является свободным агентом. Его последним клубом был литовский "Ритеряй", за который он провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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