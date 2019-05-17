Билялетдинов не собирается завершать карьеру

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Билялетдинов не собирается завершать карьеру

Известный российский футболист Динияр Билялетдинов заявил о желании продолжать профессиональную карьеру.

"Я не закончил! Может, ещё поиграю. Так что вычёркивайте вопросы про завершение карьеры. Как раз поэтому и поддерживаю себя в форме. Летом открываются окна - тогда и пойму, что дальше. Я трезво оцениваю ситуацию. Но не чувствую, что готов закончить. У меня позиция такая - что моё, то моё. Пусть будет честно. Вот потому с трудоустройством проблемы, которые я самостоятельно преодолеть не в силах", - сказал Билялетдинов.

В феврале бывшему игроку сборной России исполнилось 34 года.

В течение карьеры Билялетдинов выступал за "Локомотив", "Эвертон", "Спартак", "Анжи", "Торпедо", "Рубин" и "Тракай".

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