Билялетдинов: "Новый клуб себе еще не нашел"

Известный полузащитник Динияр Билялетдинов, последним клубом которого был казанский "Рубин", рассказал о ситуации со своим трудоустройством.

"Пока новый клуб себе не нашел. Не могу сказать, когда может наступить ясность. Предложения есть разные, но переговоры идут туго", - приводит слова 32-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Радимов высказался об игре Кокорина. | soccernews.ru