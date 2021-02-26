Билялетдинов объяснил, почему Урунов не заиграл в "Спартаке"
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов порассуждал о причинах неубедительной игры полузащитника Остона Урунова в составе "Спартака".
"Наверное, Остон не подошёл Тедеско, ведь Урунов - это штучный продукт, который не в каждой команде заиграет. Он как Хвича из "Рубина" - как только народ посмотрел, привык к его футболу, то попробуй повтори. А повторить уже могут очень немногие. Против Кварацхелии тоже противодействие увеличилось. Не стали смотреть на него сквозь пальцы, все поняли, что он хорошо провоцирует пенальти, хорошо умеет менять своё направление, и приняли меры.
Дриблинг Урунова тоже анализируется соперниками, и на него есть противодействие. Может быть, дело и в том, что в "Уфе" на его команду не так настраивались, в "Спартаке" уже другой уровень противодействия. Один раз блеснуть - это одно. А постоянно такую игру демонстрировать - другое", - сказал Билялетдинов.
Урунов выступал за "Спартак" с августа 2020 по февраль 2021 года, сыграл 9 матчей и забил 1 гол. Неделю назад хавбек вернулся в "Уфу" на правах аренды с правом выкупа.
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