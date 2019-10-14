Билялетдинов оценил шансы сборной России дойти до полуфинала Евро-2020

Известный в прошлом российский футболист Динияр Билялетдинов порассуждал о перспективах национальной сборной своей страны успешно выступить на Евро-2020.

"Думаю, нынешняя сборная России способна в следующем году повторить успех Евро-2008. Мы не относимся к числу главных фаворитов. Но сейчас команды второго эшелона регулярно обыгрывают тех, от кого ждут призовых мест. Поэтому всё возможно. Надо только верить в себя и не отказываться от той модели, которая до сих пор приносила результат", - сказал Билялетдинов.

Напомним, что в 2008 году сборная России впервые в истории стала бронзовым призёром Чемпионата Европы.

Что касается следующего континентального первенства, то подопечные Станислава Черчесова досрочно гарантировали себе участие в турнире.

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