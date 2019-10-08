Билялетдинов предложил "Спартаку" альтернативу Тедеско

Бывший хавбек московского "Спартака" Динияр Билялетдинов выразил мнение, что исполняющий обязанности главного тренера "красно-белых" Сергей Кузнецов сможет справиться с управлением командой, если клубу не удастся договориться с Доменико Тедеско.

"Работа в "Спартаке" - не для слабонервных. Причём команда укомплектована неплохо, поэтому непонятно, почему такие результаты. Что касается Тедеско, который улетел, может быть, он вещи собирает. Тут надо понять, дадут ли ещё время Кузнецову. Он знает сложившуюся ситуацию больше. Было бы неплохо увидеть нового человека. Но если вдруг "Спартак" не договорился с Тедеско, то Кузнецов - нормальный вариант", - цитирует Билялетдинова "Рейтинг Букмекеров".

"Спартак" по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на 2 очка опережая зону стыковых матчей.

29 сентября тренерское кресло "народной команды" покинул Олег Кононов.

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