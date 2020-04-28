Билялетдинов прогнозирует конфликты в РПЛ, если сезон не будет доигран

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мыслями о ситуации с возможным возобновлением или отменой текущего розыгрыша РПЛ.

"Досрочное завершение сезона создаст множество конфликтных ситуаций. Будут те, кто останется доволен таким раскладом - "Зенит" и "Локомотив". И те, кто недоволен, как "Краснодар", "Ростов" и ЦСКА. Три этих клуба имели шансы на прямые путёвки в Лигу Чемпионов. Например, Нидерланды также досрочно завершили чемпионат, и сейчас некоторые клубы подают в суд, так как остались без еврокубков из-за незаконченного сезона. Не удивлюсь, если некоторые наши клубы пойдут по такому же пути. В лиге может случиться серьёзный раскол", - сказал Билялетдинов.

Напомним, что РПЛ собираются доиграть в июне и июле. Если же эпидемиологическая ситуации в России не позволит провести оставшиеся восемь туров чемпионата, то результаты по итогам 22 туров будут признаны окончательными. В таком случае никто из высшего дивизиона не вылетит.

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