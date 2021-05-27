Билялетдинов прокомментировал победу "Вильярреала" в Лиге Европы

Теги вильярреалартём дзюбаунаи эмери

Билялетдинов прокомментировал победу "Вильярреала" в Лиге ЕвропыФото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал победу "Вильярреала" над "Манчестер Юнайтед" (1:1, 11:10 — по пенальти) в финале Лиги Европы.

Напомним, что "Вильярреал" возглавляет Унаи Эмери, который ранее работал в "Спартаке".

"Как один наш возвышенный футболист (Дзюба) говорил, "тренеришка". Я бы с удовольствием посмотрел на второго такого "тренеришку", который сумеет четыре раза выиграть Лигу Европы. Едва ли кто-то такое повторит в обозримом будущем, это сделать будет очень сложно. Эмери может улучшить свой результат, но повторить — надо поискать еще такого "тренеришку". Я сразу подумал, что "Вильярреал" проскочит "Манчестер Юнайтед" — именно потому, что Эмери добрался до финала. Сопутствует ему какая-то удача.

Выиграли по пенальти — это тоже элемент удачи и лотереи. Если бы "Вильярреал" не дошел до финала, надо было бы взвешивать возможности той команды, которая попала бы в финал вместе с "МЮ". А так, мне почему-то изначально подумалось, что испанцы выиграют", — приводит "Газета.Ru" слова Билялетдинова.

Отметим, что 49-летний Эмери стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу Европы 4 раза.

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