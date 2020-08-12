Билялетдинов рассказал, что думает о "Локомотиве" при Николиче

Бывший тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов высказался о матче между командами, который прошел вчера, 11 августа, и завершился со счетом 2:0.

"В целом железнодорожники оправдали свой статус, хотя мне и игра команды Слуцкого понравилась. Клуб неплохо укомплектовался, и состав находится в хорошем возрасте и тонусе.

Очень чувствуется еще присутствие Семина. Почти весь состав формировался при нем. Разве что, по сравнению с мартовскими матчами, совсем исчез из состава Кверквелия, который, по слухам, может сменить клуб.

При Николиче стал играть Рыбчинский, больше времени на поле проводит Живоглядов, плюс, возможно, в атаке будет сделана более акцентированная ставка на Смолова. Поэтому какие-то штрихи от нового тренера внутри команды могут быть заметны, но в целом со стороны я революционных преобразований пока не вижу.

Подход к работе добротный и надежный, как и при Семине. Поэтому еще рано делать выводы о "Локомотиве", но в любом случае на него будет крайне интересно посмотреть", - цитирует Билялетдинова "Известия".

Напомним, Семин покинул "Локомотив" в конце мая 2020 года.

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