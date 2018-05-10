Билялетдинов рассказал, кто будет играть в обороне сборной России на ЧМ-2018

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от оглашения расширенного состава сборной России на Чемпионат Мира-2018.

"Не думаю, что Черчесов погонится за сенсацией. Теоретически, может быть выдан аванс Федору Чалову. Не стоит, правда, уходить от реальности и путать разовый всплеск со стабильной игрой. У армейца есть шанс попасть в финальную заявку, но здесь встает вопрос сыгранности коллектива.

Кто будет играть в обороне? Не сочтите меня консерватором, но кого-то лучше Березуцких и Игнашевича не вижу. Пусть им на троих уже за 100 лет, никто не превосходит армейцев в сыгранности. Да, скорость в силу возраста снижается скорость, но на уровне чемпионата РФПЛ это не так режет глаз. А так, поскольку ни братья, ни Игнашевич не выступят на ЧМ-2018, то выбора практически нет. Кто у нас центральные защитники? Кутепов, Гранат, Кудряшов, Семенов. Может быть, Черчесов привлечет Камболова, хотя бы в расширенный список. Играть придется теми, кто есть.

Что касается форвардов, то сразу напрашивается вариант с Дзюбой, Артем набрал хороший ход во второй половине сезона. Вроде заиграл Чалов, но, наверное, нужно, чтобы рядом с ним рядом были его иностранные партнеры из ЦСКА. Я бы включил Федора в заявку авансом. Заболотный? Не мне решать. Антон привлекает самоотдачей, но этого недостаточно - нужны голы, а с этим у него проблемы", - приводят слова Билялетдинова российские СМИ.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласит расширенную заявку 11 мая в 13:00 мск.

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