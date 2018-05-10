Билялетдинов рассказал, кто будет играть в обороне сборной России на ЧМ-2018
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от оглашения расширенного состава сборной России на Чемпионат Мира-2018.
"Не думаю, что Черчесов погонится за сенсацией. Теоретически, может быть выдан аванс Федору Чалову. Не стоит, правда, уходить от реальности и путать разовый всплеск со стабильной игрой. У армейца есть шанс попасть в финальную заявку, но здесь встает вопрос сыгранности коллектива.
Кто будет играть в обороне? Не сочтите меня консерватором, но кого-то лучше Березуцких и Игнашевича не вижу. Пусть им на троих уже за 100 лет, никто не превосходит армейцев в сыгранности. Да, скорость в силу возраста снижается скорость, но на уровне чемпионата РФПЛ это не так режет глаз. А так, поскольку ни братья, ни Игнашевич не выступят на ЧМ-2018, то выбора практически нет. Кто у нас центральные защитники? Кутепов, Гранат, Кудряшов, Семенов. Может быть, Черчесов привлечет Камболова, хотя бы в расширенный список. Играть придется теми, кто есть.
Что касается форвардов, то сразу напрашивается вариант с Дзюбой, Артем набрал хороший ход во второй половине сезона. Вроде заиграл Чалов, но, наверное, нужно, чтобы рядом с ним рядом были его иностранные партнеры из ЦСКА. Я бы включил Федора в заявку авансом. Заболотный? Не мне решать. Антон привлекает самоотдачей, но этого недостаточно - нужны голы, а с этим у него проблемы", - приводят слова Билялетдинова российские СМИ.
Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласит расширенную заявку 11 мая в 13:00 мск.
Не пропустите: Черчесов огласит расширенную заявку сборной России на ЧМ-2018 в пятницу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
РФС отказал трем клубам в лицензии на следующий сезон
-
Черчесов назвал главную цель сборной России на ЧМ-2018
-
Спаллетти: "Нас ждет непростой матч с "Сассуоло, полуфинал, в котором мы должны победить"
-
Конте рассказал, как он относится к своему возможному увольнению
-
Ключевой защитник "Интера" вернулся в строй
-
Зидан считает, что Роналду и Неймар смогут играть вместе
-
"Милан" может пригласить Сарри
-
Рейнгольд: "Черчесов упёрся, как баран"
-
"Атлетико" определился с пятым кандидатом на замену Гризманна
-
"Ювентус" готов продать Игуаина
-
"Бавария" объявила о продлении контрактов с Роббеном и Рафиньей
-
УЕФА отклонила апелляцию на дисквалификацию Симеоне
-
"Хоффенхайм" интересуется хавбеком молодёжной сборной Германии
-
Моуринью определился с заменой для Мартиаля
-
Куртуа рискует пропустить финал Кубка Англии
-
Президент РФПЛ назвал город, который примет матч за Суперкубок России
-
"Арсенал" нацелился на защитника ПСЖ
-
Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018
-
"Валенсия" определилась со стоимостью Родриго
-
Стала известна расширенная заявка сборной Польши на ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0