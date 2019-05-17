Билялетдинов рассказал о драках в "Спартаке"

Известный российский футболист Динияр Билялетдинов рассказал, драки с чьим участием случались в московском "Спартаке".

"Самый живописный мордобой, который на моих глазах случился в "Спартаке" - это Ари на тренировке схлестнулся с Эменике. Игровой эпизод, кто-то ногу жестковато поставил, слово за слово – и понеслось. Ещё Рохо дрался, Родри, Тино Коста. Потом кто-то из них Комбарика задел. Не помню, Диму или Кирилла. Сцепились, второй брат побежал помогать, на него один из легионеров кинулся. А потом их разняли", - сказал 34-летний хавбек.

Билялетдинов выступал за "Спартак" с 2012 по 2015 год, сыграл 30 матчей и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Анжи" и "Торпедо".

Не пропустите: Билялетдинов не собирается завершать карьеру. | http://soccernews.ru