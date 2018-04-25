Билялетдинов рассказал о сложностях в работе с Карпиным

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Билялетдинов рассказал о сложностях в работе с Карпиным

Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов рассказал, почему ему не удалось заиграть в стане "красно-белых" под руководством Валерия Карпина

"Дело не в "Спартаке". Я бы ни за что на свете не пошел к тренеру Карпину сейчас. Не потому что он плохой или я. А потому что сработаться нереально. Не беру профессиональные качества. Мы просто разные люди с разными приоритетами. Вот и все. Хотя на тот момент я ни с кем нигде не конфликтовал.

В "Эвертоне" я привык: забил гол или отдал передачу - следующий матч играю. Бывало, что не играл, но обиды не было. И непонятных ситуаций не было. Тренер подходил, нормально все объяснял: "Мы перестраиваемся, на тренировках наигрываем новую схему, другой выполнит ее лучше". Например. Нормальный профессиональный диалог.

А когда постоянно идет непонимание, и тебе уже ничего не хочется, и тренеру с тобой неохота возиться. Это подсознательно чувствуется. Очень важно попасть к своему тренеру. Но так мало кому посчастливится", - приводят слова Билялетдинова российские СМИ.

Напомним, что Билялетдинов выступал за "Спартак" с 2012 по 2015 годы, провел за клуб 30 матчей и забил 4 гола.

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