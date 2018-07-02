Билялетдинов: "Россия может побороться за медаль ЧМ-2018"

Теги россия

Билялетдинов: "Россия может побороться за медаль ЧМ-2018"Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что у россиян есть шансы завоевать медаль на ЧМ-2018

"Аппетит приходит во время игры. Почему бы не попробовать замахнуться на медаль. С медалью всяко лучше, чем просто попраздновать победу над, например, Испанией.

Думаю, ребята в команде тоже это понимают. Денек порадуются, а дальше новое испытание. Праздник для народа, а футболисты нацелены на результат. Тем более такая сетка, немножко повезло. Но не надо говорить, что это на руку. Сейчас не останется слабых команд, одни сильнейшие", – сказал Билялетдинов. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов