Билялетдинов сделал прогноз на матч Россия - Испания

Полузащитник литовского "Тракая" Динияр Билялетдинов сделал прогноз на товарищеский матч между сборными России и Испании, который должен состояться уже завтра.

"Битвы ждать не стоит. У игроков испанской команды - насыщенный календарь, много матчей в клубах. Не думаю, что во вторник кто-то будет зубами "грызть" землю. Но посмотреть матч интересно: все-таки у соперника - другая культура футбола, своя манера обращения с мячом. Любопытны и тактические нюансы: как обе команды станут перемещаться на поле, как будут работать связки. Ставлю на ничью - 1:1. У нас забьет Смолов", - цитирует 32-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, сборная Испании уже прибыла в Санкт-Петербург. | soccernews.ru