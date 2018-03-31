Билялетдинов советует Смолову перебраться в АПЛ

Известный российский футболист Динияр Билялетдинов считает, что нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов должен попробовать свои силы в АПЛ.

"Фёдору надо ехать. Никаких трудностей нет. Всё от головы идёт. Вопрос в том, на какой позиции видит его тренер и насколько он готов отвечать требованиям, которые предъявляет тренер. Думаю, он спокойно может ехать. Многое будет зависеть от того, как выступит сборная на Чемпионате Мира. У нас большое заблуждение, что английская Премьер-лига - это какой-то заоблачный уровень. Если долго думать, ехать или не ехать, то так шанс упустить можно" - сказал Билялетдинов.

Напомним, что интерес к Смолову проявляет лондонский "Вест Хэм".

Сам Билялетдинов с 2009 по 2012 год выступал за "Эвертон".

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