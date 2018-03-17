Билялетдинов: "Трудно найти объяснение поражению от "Урала"

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Билялетдинов: "Трудно найти объяснение поражению от "Урала"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Ринат Билялетдинов дал комментарии после матча 23-го тура чемпионата России против "Урала".

"В очередной раз не получилось. Сгоряча ничего не хочется говорить, но что-то есть системное. Вроде проговариваем на тренировках эти моменты, но приходит игра и всё как будто смывает. Трудно найти объяснение. Может, я что-то недоговорил. Но бросать в ребят обвинения, что они недорабатывали, не буду. Они старались в меру возможностей" - сказал Билялетдинов

Не пропустите видеообзор матча "СКА-Хабаровск" - "Урал". | http://soccernews.ru

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