Билялетдинов высказался о победе над сборной Кипра

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о победе национальной команды над сборной Кипра (2:0) в матче квалификации к чемпионату мира 2022.

– Скажем так, победили на классе. Особо никаких скоростей не включали, малой кровью победили.

– Можно ли связать не лучшее качество игры с жарой на Кипре?

– Скорее всего, это тоже был фактор, отягощающий физическое состояние игроков.

В целом мне казалось, что мяч нужно было забрать и не отдавать сопернику. Но цельной игры в этом плане не получилось, во втором тайме то ли мы подсели, то ли стали играть более академично, – сказал Билялетдинов.

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