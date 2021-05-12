Билялетдинов высказался о предстоящем уходе Тедеско из "Спартака"
Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов поделился мнением о проводах главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, который покинет клуб по окончании сезона.
"Прощание с Тедеско? Даже Карреру так не провожали. С нашими специалистами так тоже никогда не прощались. К ним не было такого отношения. Очень странно для меня это смотрится. Если честно, больше напоминает показательное выступление какое-то. Второе место не какое-то крутое достижение. "Спартак" нацелен на чемпионство, поэтому второе место всегда считается неудовлетворительным. Что такого Тедеско сделал? Я не понимаю", - приводит слова Билялетдинова Sport24.
Напомним, что Тедеско отказался продлевать контракт и вернется в Германию. Ожидается, что новым тренером "Спартака" станет португальский специалист Руй Витория.
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