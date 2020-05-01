Билялетдинов высказался о возможном уходе Сёмина из "Локомотива"
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Динияр Билялетдинов поделился мыслями о целесообразности смены главного тренера "железнодорожников".
Напомним, что сейчас команду возглавляет Юрий Сёмин, но его контракт истекает 31 мая. Заменить 72-летнего специалиста на посту может серб Марко Николич.
"На мой взгляд, там какие-то свои дела происходят, не совсем понятные. Это нужно знать изнутри. Честно говоря, я даже не знаю фамилию тренера, которого сватают на место Юрия Павловича. Если не продлят Сёмина, это будет очень рисковый и нелогичный шаг, тем более, если нужно будет доигрывать чемпионат.
Результаты в чемпионате есть, в Лиге Чемпионов неплохо выглядели. В этом сезоне вряд ли "Локомотив" займёт первое место, но команда постарается стать второй, это вполне реально. Другой же тренер, если он придёт, не знает специфики чемпионата, не знает команду, не знает соперников, всё с нуля. А доигрывать надо, причём в быстром темпе. Логики вообще не вижу, надеюсь, что этого не произойдёт", - цитирует Билялетдинова "Р-Спорт".
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