Билялетдинов высказался о значимости ЧМ-2018 для российского футбола

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Билялетдинов высказался о значимости ЧМ-2018 для российского футбола

Экс-хавбек сборной России Динияр Билялетдинов отметил влияние Чемпионата Мира 2018 года на футбол в стране.

"У нас появились новые герои, и все снова зауважали российский футбол. Страна относится к сборной с огромной любовью", - сказал Билялетдинов.

Сборная России на домашнем мундиале впервые в истории вышла в 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

Сам 35-летний Билялетдинов не играет за национальную команду с 2012 года.

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