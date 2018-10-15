Бираги рассказал, кому посвятил гол в ворота Польши

Защитник сборной Италии Кристиано Бираги рассказал, кому он посвятил свой гол в ворота Польши в матче Лиги Наций.

Игрок "Фиорентины" признался, что отдал дань памяти экс-партнёру по команде Давиде Астори, который внезапно умер весной этого года.

"Давид - часть меня, часть всех нас. Сегодня я здесь благодаря ему" - сказал Бираги.

Не пропустите видеообзор матча Польша - Италия. | http://soccernews.ru