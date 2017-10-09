Бирхофф не отпустит Лева в "Баварию"

Теги бавария мюнхенгерманияйоахим лёв

Бирхофф не отпустит Лева в "Баварию"Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф выступил против назначения Йоахима Лева на должность наставника "Баварии".

"Лев в "Баварии"? В футболе все возможно. Ничего нельзя исключать. У него есть необходимый опыт, чтобы управлять любым клубом. Думаю, у "Баварии" есть к нему интерес. Но, с другой стороны, у Йоги контракт со сборной до 2020 года. И если "Бавария" сделает предложение, я буду против", - сказал он. 

Не пропустите: "Бавария" определилась с еще одним претендентом на пост главного тренера команды. | http://soccernews.ru

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