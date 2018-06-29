Бирхофф: "Нужно закатать рукава и с новыми силами вернуть команду на победные рельсы"

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Бирхофф: "Нужно закатать рукава и с новыми силами вернуть команду на победные рельсы"Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф попросил болельщиков не спешить "увольнять" главного тренера бундестим Йоахима Лева.

"Ситуация вокруг Лева такая же, как после любого турнира - успешного или провального. Пусть страсти улягутся.

Тренер вынужден принимать множество решений и думать о многих вещах. Не стоит что-то требовать сразу после игры. Думаю, многие из нас в тот вечер или сегодня утром задавались вопросами: "Что теперь будет? Что мы должны сделать? С чего начать?"

Нужно закатать рукава и с новыми силами вернуть команду на победные рельсы", - сказал Бирхофф.

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