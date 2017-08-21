"Бирмингем" арендовал двух защитников "Арсенала"

"Бирмингем" на своём официальном сайте объявил о переходе двух защитников "Арсенала" Карла Дженкинсона и Кэна Брэмолла.

Клуб, выступающий в Чемпионшипе, арендовал обоих футболистов на один сезон.

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