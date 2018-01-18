Бистрович: "Мой переход в ЦСКА - это хорошая возможность заявить о себе"

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о своем переезде в Москву.

"Все очень мной гордятся и, конечно, считают, что мой переход в ЦСКА - это хорошая возможность заявить о себе. Поэтому меня не только не отговаривали, но и всячески советовали соглашаться на переход. И теперь мои близкие счастливы, что я совершил такой выбор.

Успел подружиться с Георгием Милановым. Потому что он знает сербский язык, с ним легко общаться. С остальными ребятами немножко сложнее, потому что я хоть и знаю английский, но если говорю на нем - не все меня понимают", - сказал футболист.

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