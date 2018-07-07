Бистрович оценил шансы сборной России в матче с Хорватией

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович порассуждал о грядущем четвертьфинальном матче ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии.

"Думаю, это будет грандиозный матч. Шансы - 50 на 50. Россия - хозяйка турнира, у них отличная поддержка. Мой прогноз? Не знаю, возможно, 1:0 в пользу Хорватии. Надеюсь, обойдётся без серии пенальти в этот раз" - сказал Бистрович.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится сегодня в Сочи в 21:00 по московскому времени.

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