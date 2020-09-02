Бистрович огласил цели ЦСКА на этот сезон
Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о задачах своей команды на сезон 2020/21.
"В клуб пришло много новых игроков, так что наши амбиции выросли, мы работаем над усилением. Цель ЦСКА - всегда первое место. Если это не удаётся, то нужно хотя бы попадать в Лигу Чемпионов", - сказал Бистрович.
Армейцы в шести стартовых турах РПЛ набрали 10 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.
Что касается ЛЧ, то ЦСКА второй сезон подряд не попадает в самый престижный еврокубковый турнир.
Не пропустите: ЦСКА получил штраф за большое количество желтых карточек в игре с "Ахматом". | http://soccernews.ru
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|Уфа
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