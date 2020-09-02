Бистрович огласил цели ЦСКА на этот сезон

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о задачах своей команды на сезон 2020/21.

"В клуб пришло много новых игроков, так что наши амбиции выросли, мы работаем над усилением. Цель ЦСКА - всегда первое место. Если это не удаётся, то нужно хотя бы попадать в Лигу Чемпионов", - сказал Бистрович.

Армейцы в шести стартовых турах РПЛ набрали 10 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Что касается ЛЧ, то ЦСКА второй сезон подряд не попадает в самый престижный еврокубковый турнир.

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