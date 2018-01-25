Полузащитник Кристиян Бистрович определился с игровым номером в ЦСКА, сообщает официальный твиттер клуба.

19-летний хорват будет выступать за армейцев с цифрой "25" на спине. Отмечается, что ранее под этим номером за московскую команду играли Элвер Рахимич (2001-2014) и Роман Ерёменко (2014-2016).

Напомним, что ЦСКА купил Бистровича у "Славена" за 500 тысяч евро.

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