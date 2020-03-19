Бистрович поделился мнением о введении карантина из-за коронавируса

Теги цска москвакристиян бистрович

Бистрович поделился мнением о введении карантина из-за коронавируса

Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, что думает о введении карантина из-за пандемии коронавируса.

"Из-за карантина чувствуем себя плохо, мы не можем тренироваться и играть. Самое главное - здоровье, мы хотим остановить распространения вируса. Мы получили распоряжение от клуба оставаться дома. У нас есть ежедневные программы тренировок, чтобы оставаться в форме", - сказал Бистрович.

В этом сезоне 21-летний футболист участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 3 ассиста. РПЛ приостановили до 10 апреля.

Не пропустите: Переговоры китайского клуба по Ракитичу были приостановлены из-за коронавируса | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов