Бистрович поделился мнением о введении карантина из-за коронавируса
Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, что думает о введении карантина из-за пандемии коронавируса.
"Из-за карантина чувствуем себя плохо, мы не можем тренироваться и играть. Самое главное - здоровье, мы хотим остановить распространения вируса. Мы получили распоряжение от клуба оставаться дома. У нас есть ежедневные программы тренировок, чтобы оставаться в форме", - сказал Бистрович.
В этом сезоне 21-летний футболист участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 3 ассиста. РПЛ приостановили до 10 апреля.
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