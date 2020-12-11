Бистрович прокомментировал провал ЦСКА в Лиге Европы
Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о результатах команды в Лиге Европы.
Напомним, москвичи закончили выступление в турнире не одержав ни одной победы в шести матчах. Команда второй год подряд замкнула таблицу. В последней игре группового этапа ЦСКА потерпел поражение от загребского "Динамо" 1:3, Бистрович забил единственный мяч.
"Очень обидно, что не смогли ни разу победить в Лиге Европы. Почти в каждой из шести игры мы выглядели лучше, доминировали. Было много шансов, ударов, но подвела реализация. В РПЛ шансов бывает меньше, но там полегче забивать.
Постараемся быстрее забыть эти игры и отдадим все силы, чтобы победить в предстоящих двух матчах", - сказал полузащитник официальному сайту "красно-синих".
До перерыва в чемпионате России, ЦСКА проведет еще 2 игры. Дома с "Уралом" 13 декабря и 17 декабря на выезде с "Ростовом".
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Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0