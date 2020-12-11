Бистрович прокомментировал провал ЦСКА в Лиге Европы

Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о результатах команды в Лиге Европы.



Напомним, москвичи закончили выступление в турнире не одержав ни одной победы в шести матчах. Команда второй год подряд замкнула таблицу. В последней игре группового этапа ЦСКА потерпел поражение от загребского "Динамо" 1:3, Бистрович забил единственный мяч.

"Очень обидно, что не смогли ни разу победить в Лиге Европы. Почти в каждой из шести игры мы выглядели лучше, доминировали. Было много шансов, ударов, но подвела реализация. В РПЛ шансов бывает меньше, но там полегче забивать.