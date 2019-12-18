Бистрович рассказал, кто из его одноклубников мог бы заиграть в "Барселоне"



Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, кто, по его мнению, мог бы выступать в "Барселоне".

"Кто заиграл бы в "Барселоне"? Акинфеев, Влашич. И всё на этом", - сказал Бистрович в интервью CSKA TV.



Бистович в текущем сезоне РПЛ участвовал во всех матчах за ЦСКА, забив 1 гол и сделав 2 голевые передачи.

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