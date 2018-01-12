Бистрович: "Стать частью такого клуба, как ЦСКА - большая честь"



Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович прокомментировал свой переход в ЦСКА.

"Это великий день для меня. Стать частью такого клуба - большая честь и отличная возможность показать всё, на что я способен. Настраиваюсь на предстоящую работу очень серьёзно, хочу продемонстрировать весь свой потенциал.

Я родился в хорватском городе Копривница, какое-то время назад ЦСКА играл там с моим родным клубом, "Славеном Белупо". Тогда я был ещё маленьким мальчиком, смотрел на армейских игроков как на суперзвезд и даже не мечтал однажды оказаться в этом клубе. Прекрасно знаю и о том, что одним из легендарных игроков для ЦСКА является мой соотечественник Ивица Олич. Надеюсь тоже оставить заметный след в истории своей новой команды", - цитирует Бистровича официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что 19-летний Бистрович обошелся ЦСКА в 250 тысяч евро.

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