Бистрович: "Вариант с "Монако" - лучший для Головина"

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович оценил шансы бывшего партнера по команде Александра Головина заиграть в "Монако".

"Головин - великолепный игрок. Он был одним из лучших футболистов чемпионата России, несмотря на свой молодой возраст демонстрировал великолепную игру. Очень здорово проявил себя на Чемпионате Мира и в целом по ходу сезона. Думаю, у него должно все получиться и в "Монако". Надеюсь, там он также сумеет продемонстрировать свои лучшие качества.

Думаю, он сделал абсолютно правильный выбор, перейдя в "Монако". Уверен, что в этом клубе он будет стабильно получать игровую практику и сможет прогрессировать, еще больше развивать свои навыки. Возможно, если бы он оказался, скажем, в "Челси", могли бы последовать аренды или что-то подобное. Поэтому вариант с "Монако" - лучший для Головина", - цитируют 20-летнего хавбека Известия.

Напомним, ЦСКА определился с заменой для Головина. | soccernews.ru