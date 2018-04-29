Бистрович верит в шансы ЦСКА на чемпионство

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Бистрович верит в шансы ЦСКА на чемпионство
Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович считает, что его команда еще не потеряла шансы на чемпионство.

"У нас все еще есть две игры впереди – мы обязаны выиграть их, а там посмотрим. Может ли "Локомотив" может потерять очки? Все возможно. У них две гостевые игры плюс встреча с "Зенитом" – им будет непросто", - приводят слова Бистровича российские СМИ.

После 28 туров ЦСКА занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на пять очков. При этом у "железнодорожников" есть матч в запасе.

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