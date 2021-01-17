Бистровича могут отправить в аренду. Он не полетел на сборы с ЦСКА

Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович не летит на зимние сборы команды в Испанию, сообщают москвичи в клубном Твиттере.

В сообщении сказано, что 22-летний хорват планирует отправится в аренду и уже ведет переговоры с другими командами.



В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в футболке ЦСКА в 20 матчах. В его активе 3 забитых мяча.



По оценке портал Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.



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