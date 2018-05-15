Битенкур стал игроком "Хоффенхайма"

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Битенкур стал игроком "Хоффенхайма"

"Хоффенхайм" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Кёльна" Леонардо Битенкура.

24-летний бразилец заключил с новым клубом контракт до лета 2023 года. Хавбек достался "сине-белым" бесплатно, поскольку в его соглашении с "козлами" была опция об уходе в случае вылета из Бундеслиги.

Битенкур выступал за "Кёльн" с 2015 года, сыграл 76 матчей и забил 12 голов.

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