Биться, чтобы зацепится: Чехия попытается удивить Германию
Чехия – Германия
Стадион: "Эден Арена" (Прага)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Сергей Карасев (Россия)
Среди всех поединков второго игрового дня седьмого тура отборочного цикла на ближайший Чемпионат Мира самим громким событием является противостояние сборных Чехии и Германии в Праге. Команды соревнуются в группе "С" и, если немцы практически уже гарантировали себе путевку в Россию на следующее лето, то чехам без огромного везения и определенных обстоятельств не удастся квалифицироваться.
Бундестим – одна из двух европейских команд, которая имеет стопроцентный показатель и с 18 баллами красуется на вершине турнирной таблицы своего квартета. Более того, немцы в текущем отборе пропустили всего один гол, который их только раззадорил и заставил разгромить сборную Азербайджана. У чехов же ситуация очень тяжелая. На старте квалификации подопечные Карола Яролима слишком много очков растеряли, тем самым отпустив вперед от себя главного конкурента в борьбе за вторую позицию команду Северной Ирландии на целых четыре пункта. А учитывая то, что британцы, наверняка, в ближайшем туре справятся с Сан-Марино – проигрыш немцам будет означать, что только чудо может помочь чешскому "Локомотиву" заполучить шанс отобраться на Мундиаль через раунд плей-офф.
В матче первого круга ребята Йоахима Лёва разгромили чехов со счетом 3:0 и тогда дублем отличился Томас Мюллер, которому ничто не помешает выйти в старте и на этот раз. В целом, кадровый выбор у немецкой сборной настолько хорош, что даже потеря такого голкипера, как Мануэль Нойер не является большой проблемой. Ведь за спиной у Ману сидит основной голкипер "Барселоны" тер Штеген. В распоряжении Карола Яролима ярких звезд нет, чехи переживают не самые лучшие времена и кого-то из вызванных футболистов выделить трудно. Разве что, бросается в глаза отсутствие новоиспеченного игрока "Ромы" нападающего Патрика Шика.
Интересные факты противостояния Чехии и Германии:
Сборные Чехии и Германии семь раз между собой выясняли отношения и ни разу не сыграли вничью. Пять победу на счету немцев против всего двух – у чехов.
Обе виктории над немцами чехи добыли на выезде, у себя дома – ни разу не побеждали.
Первый матч этой квалификации завершился крупным поражением Чехии в Гамбурге – 0:3.
Ориентировочные составы на игру:
Чехия: Вацлик, Кадержабек, Сухи, Калас, Селассие, Дарида, Соучек, Дочкал, Гушбауэр, Крейчи, Крменчик
Германия: тер Штеген, Киммих, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Горецка, Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер
Прогноз на матч Чехия – Германия:
Несмотря на то, что чехи выйдут на поле "Эден Арены" с пониманием того, что только победа сохраняет хоть какие-то шансы на второе место, немцы все же явный фаворит и обыграть будет очень и очень сложно.
С этим полностью согласны и букмекеры, которые на викторию Бундестим выставляют коэффициент 1.44. В то время, как выигрыш сборной Чехии в среднем равняется 7.5.
Богдан Архипенко | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Остатки мотивации: Дания принимает Польшу
-
Биться, чтобы зацепится: Чехия попытается удивить Германию
-
Продолжили победную поступь: Бразилия сломила сопротивление Эквадора
-
Ничья в пользу конкурентов: Аргенина и Уругвай разделили очки
-
"Суонси" объявил о возвращении Бони
-
Митроглу стал игроком "Марселя"
-
"Челси" объявил о переходе Дзаппакосты
-
Фернандо Льоренте перешел в "Тоттенхэм"
-
"Наполи" подписал форварда Инглесе
-
"Бенфика" арендовала Габриэла Барбозу у "Интера"
-
Драгович перешел в "Лестер"
-
ЦСКА стал единственным клубом в РФПЛ, не оформившим ни одного трансфера летом
-
"Ювентус" отдал 17-летнего форварда Кина в аренду "Вероне"
-
Ионов стал игроком "Ростова"
-
Форвард "Арсенала" Кэмпбелл перешел в "Бетис"
-
Мбаппе впервые забил за сборную Франции и стал самым молодым автором гола с 1963 года
-
Португалия – Фарерские острова - 5:1 (видео)
-
Бельгия – Гибралтар - 9:0, Кипр – Босния - 3:2 (обзоры)
-
Франция – Голландия – 4:0, Болгария - Швеция - 3:2 (обзоры)
-
Португалия разгромила Фарерские острова, Швейцария крупно победила Андорру
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|7
|16
|2
|Швеция
|7
|13
|3
|Болгария
|7
|12
|4
|Нидерланды
|7
|10
|5
|Беларусь
|7
|5
|6
|Люксембург
|7
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|7
|21
|2
|Португалия
|7
|18
|3
|Венгрия
|7
|10
|4
|Фарерские острова
|7
|5
|5
|Андорра
|7
|4
|6
|Латвия
|7
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|6
|18
|2
|Северная Ирландия
|6
|13
|3
|Чехия
|6
|9
|4
|Азербайджан
|6
|7
|5
|Норвегия
|6
|4
|6
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|6
|12
|2
|Ирландия
|6
|12
|3
|Уэльс
|6
|8
|4
|Австрия
|6
|8
|5
|Грузия
|6
|3
|6
|Молдова
|6
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|6
|16
|2
|Черногория
|6
|10
|3
|Дания
|6
|10
|4
|Румыния
|6
|6
|5
|Армения
|6
|6
|6
|Казахстан
|6
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|6
|14
|2
|Словакия
|6
|12
|3
|Словения
|6
|11
|4
|Шотландия
|6
|8
|5
|Литва
|6
|5
|6
|Мальта
|6
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|6
|16
|2
|Италия
|6
|16
|3
|Албания
|6
|9
|4
|Израиль
|6
|9
|5
|Македония
|6
|3
|6
|Лихтенштейн
|6
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|7
|19
|2
|Греция
|7
|13
|3
|Босния и Герцеговина
|7
|11
|4
|Кипр
|7
|10
|5
|Эстония
|7
|5
|6
|Гибралтар
|7
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|6
|13
|2
|Исландия
|6
|13
|3
|Турция
|6
|11
|4
|Украина
|6
|11
|5
|Финляндия
|6
|1
|6
|Косово
|6
|1