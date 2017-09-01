Биться, чтобы зацепится: Чехия попытается удивить Германию

Чехия – Германия

Стадион: "Эден Арена" (Прага)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Среди всех поединков второго игрового дня седьмого тура отборочного цикла на ближайший Чемпионат Мира самим громким событием является противостояние сборных Чехии и Германии в Праге. Команды соревнуются в группе "С" и, если немцы практически уже гарантировали себе путевку в Россию на следующее лето, то чехам без огромного везения и определенных обстоятельств не удастся квалифицироваться.

Бундестим – одна из двух европейских команд, которая имеет стопроцентный показатель и с 18 баллами красуется на вершине турнирной таблицы своего квартета. Более того, немцы в текущем отборе пропустили всего один гол, который их только раззадорил и заставил разгромить сборную Азербайджана. У чехов же ситуация очень тяжелая. На старте квалификации подопечные Карола Яролима слишком много очков растеряли, тем самым отпустив вперед от себя главного конкурента в борьбе за вторую позицию команду Северной Ирландии на целых четыре пункта. А учитывая то, что британцы, наверняка, в ближайшем туре справятся с Сан-Марино – проигрыш немцам будет означать, что только чудо может помочь чешскому "Локомотиву" заполучить шанс отобраться на Мундиаль через раунд плей-офф.

В матче первого круга ребята Йоахима Лёва разгромили чехов со счетом 3:0 и тогда дублем отличился Томас Мюллер, которому ничто не помешает выйти в старте и на этот раз. В целом, кадровый выбор у немецкой сборной настолько хорош, что даже потеря такого голкипера, как Мануэль Нойер не является большой проблемой. Ведь за спиной у Ману сидит основной голкипер "Барселоны" тер Штеген. В распоряжении Карола Яролима ярких звезд нет, чехи переживают не самые лучшие времена и кого-то из вызванных футболистов выделить трудно. Разве что, бросается в глаза отсутствие новоиспеченного игрока "Ромы" нападающего Патрика Шика.

Интересные факты противостояния Чехии и Германии:

Сборные Чехии и Германии семь раз между собой выясняли отношения и ни разу не сыграли вничью. Пять победу на счету немцев против всего двух – у чехов.

Обе виктории над немцами чехи добыли на выезде, у себя дома – ни разу не побеждали.

Первый матч этой квалификации завершился крупным поражением Чехии в Гамбурге – 0:3.

Ориентировочные составы на игру:

Чехия: Вацлик, Кадержабек, Сухи, Калас, Селассие, Дарида, Соучек, Дочкал, Гушбауэр, Крейчи, Крменчик

Германия: тер Штеген, Киммих, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Горецка, Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер

Прогноз на матч Чехия – Германия:

Несмотря на то, что чехи выйдут на поле "Эден Арены" с пониманием того, что только победа сохраняет хоть какие-то шансы на второе место, немцы все же явный фаворит и обыграть будет очень и очень сложно.

С этим полностью согласны и букмекеры, которые на викторию Бундестим выставляют коэффициент 1.44. В то время, как выигрыш сборной Чехии в среднем равняется 7.5.

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru