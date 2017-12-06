Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"
"Реал" Мадрид – "Боруссия" Дортмунд
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Павел Краловец (Чехия)
Неразлучная пара мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия" за последние пять лет выступлений в Лиге Чемпионов проведут свой очередной уже десятый по счету очный поединок и таким образом закроют последний тур группового раунда самого престижного еврокубкового турнира. Любопытно, что ровно год назад была точно такая же ситуация, вот только разница в том, что тогда еще за два тура до окончания групповой стадии обе команды забронировали себе место в плей-офф. Более того, дортмундцы в заключительной схватке не проиграли на "Сантьяго Бернабеу", благодаря чему и выиграли квартет "F".
Сейчас же ситуация у немецкого клуба совершенно иная и она крайне плачевна. Максимум на что могут рассчитывать подопечные Петера Боша, так это на попадание в Лигу Европы. И то для этого нужно, либо обязательно обыгрывать "сливочных", либо же надеяться на то, что в параллельном матче "Тоттенхэм" не подарит очки АПОЭЛ. Потому как, все на что сподобилась "Боруссия" за пять проведенных туров, так это на два набранных очка в противостояниях со скромными киприотами. Для "Реала" же ничего не поменялось. Команда Зинедина Зидана уже забронировала вторую строчку - и выше ни при каких обстоятельствах не подняться, но и ниже не опуститься. Так получилось, что все шансы были утрачены в двух дуэлях с лондонцами.
Несмотря на не самые лучшие выступления в Ла Лиге у "сливочных" имеется определенный повод для радости. Возвращается в строй после травмы Гарет Бэйл. Правда, ожидать выхода валлийца на поле с первых минут, пожалуй, не стоит. С другой стороны, совершенно точно не сыграет дисквалифицированный Дани Карвахаль. По этой же причине "Боруссии" не поможет и Джереми Тольян. В целом, Петеру Бошу сейчас не позавидуешь, ведь лазарет у "шмелей" просто переполнен такими футболистами, как Ройс, Дурм, Роде, Пищек, Кастро, Филипп и Гетце.
Интересные факты противостояния "Реала" и "Боруссии":
Дортмундский клуб шесть раз приезжал в гости к "Реалу", но ни разу не там не выиграл (две ничьи и четыре поражения).
В крайнем очном поединке между испанцами и немцами на "Сантьяго Бернабеу" была зафиксирована ничья со счетом 2:2, которая позволила немцам выиграть группу. Тогда на дубль Бензема "шмели" ответили результативными выстрелами Обамеянга и Ройса.
В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов "Боруссия" забила в ворота соперников всего пять мячей, при этом пропустила десять.
Ориентировочные составы на игру:
Реал: Навас, Хакими, Варан, Серхио Рамос, Марсело, Ковачич, Каземиро, Модрич, Иско, Роналду, Бензема
Боруссия: Бюрки, Бартра, Сократис, Топрак, Геррейру, Дауд, Вайгль, Кагава, Ярмоленко, Пулишич, Обамеянг
Прогноз на матч "Реал" – "Боруссия":
Несмотря на то, что "Боруссия" должна быть больше мотивирована, чем "Реал" и все же поверить в то, что нынешним "шмелям" удастся добыть победу на "Сантьяго Бернабеу" довольно трудно. Так, как сами "сливочные" и лично Зинедин Зидан сейчас пребывает под определенным давлением из-за не лучшей кампании в испанском чемпионате, королевскому клубу вряд ли захочется сделать услугу дортмундцам в виде подаренных очков.
Букмекеры не сомневаются в победе мадридцев, о чем свидетельствует коэффициент 1.5. В то время, как виктория немецкой команды в среднем оценивается в 6.0.
Богдан Архипенко
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|3
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|9
|4
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|0
|Группа B
|М
|О
|1
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|6
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|Бавария Мюнхен
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|15
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|Селтик
|6
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|Атлетико Мадрид
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|Карабах
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|2
|Группа D
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|1
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|14
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|6
|11
|3
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|О
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|Тоттенхэм
|5
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|2
|Реал Мадрид
|5
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|3
|Боруссия Дортмунд
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