Битва аутсайдеров: "Верона" дома одолела "Беневенто"

Теги хеллас веронабеневенто

Битва аутсайдеров: "Верона" дома одолела "Беневенто"

В заключительном матче восьмого тура итальянской Серии А встретились две команды, занимавшие предпоследнее и последнее место в турнирной таблице первенства - "Верона" принимала "Беневенто". Гости ещё в первом тайме остались в меньшинстве, благодаря чему после перерыва "жёлто-синие" всё-таки дожали соперника. После этой победы "Верона" поднялась на 14-ю строчку, а "Беневенто" по-прежнему замыкает таблицу с нулём в графе "очки".

"Верона" – "Беневенто" - 1:0

Гол: Ромуло, 74 - 1:0.

"Верона": Николас, Супреан, Караччоло, Касерес, Бесса (Бюхель, 85), Фоссати, Валоти (Кин, 55), Ромуло, Фарес, Черчи (Верде, 69), Паццини.

"Беневенто": Бриньоли, Гимсити, Летициа, Венути, Антей, Мемушай, Катальди, Чибса (Арментерос, 85), Париджини (Гьямфи, 46), Ломбарди (Чичиретти, 76), Йеммелло.

Удаление: Антей (37).

Также читайте: Икарди: "Ещё рано говорить о гонке за скудетто". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 8 24
2 Интер Милан 8 22
3 Лацио 8 19
4 Ювентус 8 19
5 Рома 7 15
6 Сампдория 7 14
7 Болонья 8 14
8 Торино 8 13
9 Кьево 8 12
10 Милан 8 12
11 Фиорентина 8 10
12 Аталанта 8 9
13 Кальяри 8 6
14 Кротоне 8 6
15 Хеллас Верона 8 6
16 Удинезе 8 6
17 Дженоа 8 5
18 Сассуоло 8 5
19 СПАЛ 8 5
20 Беневенто 8 0
Полная таблица

топ-5 тегов