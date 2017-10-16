Битва аутсайдеров: "Верона" дома одолела "Беневенто"

В заключительном матче восьмого тура итальянской Серии А встретились две команды, занимавшие предпоследнее и последнее место в турнирной таблице первенства - "Верона" принимала "Беневенто". Гости ещё в первом тайме остались в меньшинстве, благодаря чему после перерыва "жёлто-синие" всё-таки дожали соперника. После этой победы "Верона" поднялась на 14-ю строчку, а "Беневенто" по-прежнему замыкает таблицу с нулём в графе "очки".

"Верона" – "Беневенто" - 1:0

Гол: Ромуло, 74 - 1:0.

"Верона": Николас, Супреан, Караччоло, Касерес, Бесса (Бюхель, 85), Фоссати, Валоти (Кин, 55), Ромуло, Фарес, Черчи (Верде, 69), Паццини.

"Беневенто": Бриньоли, Гимсити, Летициа, Венути, Антей, Мемушай, Катальди, Чибса (Арментерос, 85), Париджини (Гьямфи, 46), Ломбарди (Чичиретти, 76), Йеммелло.

Удаление: Антей (37).

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