Битва чемпионов последних лет: "Челси" едет в гости к "Лестеру"

"Лестер" – "Челси"

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер, Англия)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Ли Мэйсон (Бостон)

Одна из центральных встреч 4-го тура английской Премьер-лиги пройдет в Лестере, где между собой встретятся победители трех последних сезонов. Несмотря на то, что чемпионат едва стартовал, и "Челси", и "Лестер" уже успели испытать горечь поражения. На данный момент лондонцы занимают в турнирной таблице 6-ю строчку, "лисы" идут пятнадцатыми.

Команда Крейга Шекспира стартовала в Премьер-лиге не лучшим образом. Правда, сразу же нужно сделать поправку на то, что два выездных поединка в чемпионате "Лестер" провел против сильных соперников. В стартовой встрече сезона в Лондоне "лисы" вполне могли разжиться очками. Но за последние 10 минут матча против "Арсенала" умудрились пропустить дважды и в итоге остаться ни с чем (3:4). В родных стенах "Лестер" без проблем взял верх над "Брайтоном" (2:0), после чего утвердился в своих силах победой над "Шеффилд Юнайтед" в Кубке английской лиги. Однако еще выезд к "Манчестер Сити" также закончился фиаско. В результате "лисы" идут в середине нижней половины турнирной таблицы, имея поровну очков с лондонским "Арсеналом", которому уступили на старте.

Что касается состава "Лестера", то на этот сезон его удалось сохранить процентов на 80. В тоже время, клуб расстался с полузащитниками Дэнни Дринкуотером (перешел как раз в "Челси") и Нампалисом Менди, никого не подписав взамен. Теперь средняя линия "лис" может стать головной болью для Шекспира.

Действующий чемпион Англии шокировал своих болельщиков на старте сезона, проиграв дома традиционному аутсайдеру "Бернли" со счетом 2:3. Однако в последующих играх "аристократы" сумели прийти в себя, одержав уверенные победы над "Тоттенхэмом" (2:0) и "Эвертоном" (2:0). К поединку в Лестере «Челси» подходит практически без потерь. Из-за дисквалификации команде Антонио Конте не поможет только защитник Гари Кэйхилл. Что же касается тактики, то здесь "Челси" должен остаться верен себе и использовать привычные 3-4-2-1. Возвращение в строй Эдена Азара должно придать оптимизма болельщикам лондонцев. Отметим, что в восьми из девяти предыдущих матчей Премьер-лиги "синие" забивали не менее двух мячей за игру.

Против "Лестера" действующий чемпион АПЛ играет удачно: в 13 последних матчах "аристократы" потерпели лишь одно поражение, которое пришлось на сезон, в котором "лисы" завоевали чемпионство.

Интересные факты противостояния "Лестера" и "Челси":

"Челси" был сильнее "Лестера" в трех последних играх

За последние 15 лет "лисы" только однажды брали верх над лондонцами

В прошлом сезоне оба матча между командами в Премьер-лиге завершались в пользу "аристократов"

Последний раз соперники встречались как раз на "Кинг Пауэр" в январе этого года, где гости одержали крупную победу (3:0)

Ориентировочные составы на игру:

"Лестер": Шмейхель – Фухс, Магуайр, Морган, Симпсон, Олбрайтон, Джеймс, Ндиди, Марез, Окадзаки, Варди.

"Челси: Куртуа – Рюдигер, Давид Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Канте, Бакайоко, Мозес, Фабрегас, Виллиан, Мората.

Прогноз на матч "Лестер" – "Челси":

Неожиданная осечка на старте не выбила из колеи подопечных Антонио Конте. Лондонцы продемонстрировали содержательный футбол в двух крайних турах, и в предстоящем поединке постараются закрепить свой успех. "Лестер" также попытается добиться успеха, но на равных сыграть с действующим чемпионом Англии лисам будет крайне сложно. Одного энтузиазма может не хватить в противостоянии с топ клубом.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу "Челси" коэффициент составляет 1.80 баллов, в то время как на успех "Лестера" ставят не меньше 4.50 баллов. Ничейный исход оценивается минимум в 3.60 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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