Битва двух самых проблемных грандов АПЛ, Рурское дерби и неопределенность Конте: ТОП-4 матча, которые нужно посмотреть на выходных

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Битва двух самых проблемных грандов АПЛ, Рурское дерби и неопределенность Конте: ТОП-4 матча, которые нужно посмотреть на выходных

"Дженоа" – "Интер"

24 октября, 19:00. Генуя, "Луиджи Феррарис"

"Нерадзурри" не выигрывают уже 3 поединка – ничья с "Лацио" (1:1), поражение в дерби от "Милана" (1:2) и вырвана ничья на 90-й минуте в поединке Лиги Чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах. Можно утверждать, что накануне второго тура ЛЧ (там "Шахтер", который в прошлой игре нашел аж 3 ключа к воротам "Реала") команда Антонио Конте находится не в лучшей форме – к матчу с "грифонами" "Интер" подходит только на 6-й позиции. Наставник "нерадзурри" перед выездом в Геную потерял нескольких футболистов. Ашраф Хакими, Алексис Санчес, Матиас Весино и Роберто Гальярдини – все они по разным причинам не выйдут на поле стадиона "Луиджи Феррарис". Под вопросом участие Эшли Янга, Милана Шкриньяра, Артуро Видаля и Стефано Сенси – матч с "Дженоа" точно не будет легкой прогулкой. "Грифоны" находятся в середине таблицы, выиграв свой единственный домашний поединок в текущем розыгрыше Серии "А". Подопечные Роландо Марана способны навязать бой именитому сопернику, который еще и играет в условиях сложного еврокубкового графика. Да, согласны, вывеска не самая впечатляющая. Но гораздо важнее не имя соперника "Интера", а то, как Антонио Конте будет решать навалившееся проблемы!

"Манчестер Юнайтед" – "Челси"

24 октября, 19:30. Манчестер, "Олд Траффорд"

Противостояние МЮ и "Челси" – всегда украшение уик-энда, независимо от турнирного положения команд. Оба гранда провалили старт сезона – особенно это касается "Юнайтед", который проиграл 2 из 4-х матчей и занимает непривычное 15 место. Впрочем, не впечатляет и "Челси" – подопечные Лэмпарда умудрились пропустить по 3 гола от "Вест Бромвича" и "Саутгемптона". Как следствие, потерянные на ровном месте очки и лишь 8 позиция с 9-ю пропущенными мячами в пассиве – показатель на уровне аутсайдеров чемпионата. Правда, "Ман Юнайтед" и "Челси" частично реабилитировались в Лиге Чемпионов. Если лондонцы расписали мировую с "Севильей" (чуть ли не впервые в сезоне не пропустили), то "красные дьяволы" на выезде несколько неожиданно прибили ПСЖ, который в прошлом сезоне дошел до финала. На следующей неделе обе команды снова сыграют в еврокубках – "Юнайтед" будет принимать "РБ Лейпциг", а Челси поедет в Россию на бой с "Краснодаром". Учитывая интенсивный график, Сульшер и Лэмпард практически наверняка прибегнут к ротации – силы футболистов не беспредельны. Манкунианцы рискуют потерять нескольких важных игроков. Точно не сыграют дисквалифицированный Марсиаль, травмированные Байи и Джонс. Под вопросом выход на поле Магуайра, Гринвуда и Лингарда. У Фрэнка Лэмпарда таких проблем нет – сейчас все ключевые футболисты готовятся к поединку.

"Боруссия" Дортмунд – "Шальке"

24 октября, 19:30. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

Рурское дерби – центральный матч 5-го тура Бундеслиги. В последние годы "Шальке" и "Боруссия" Д регулярно радуют болельщиков феерическими поединками – например, 4:4, 2:4, 4:0. Правда, год назад в Гельзенкирхене команды так и не смогли хотя бы забить гол, расписав "сухую" ничью. Посреди недели "шмели" провели тяжелый матч Лиги Чемпионов, уступив в Риме местному "Лацио". Вероятно, именно наличие большего количества времени на подготовку и является единственным шансом "Шальке" зацепиться хотя бы за ничью. "Кобальтовые" провалили старт сезона, набрав лишь один пункт в четырех турах. Шальке не выигрывает в официальных матчах с 17 января (!!!) – была еще победа в Кубке Германии в феврале, но там "Герта" была обыграна только в экстра-тайме. Безвыигрышная серия "кнаппен" в Бундеслиге насчитывает уже 20 поединков – логично, что к дерби "Шальке" подходит явным аутсайдером и с новым тренером. Впрочем, в таких поединках возможно все – тем более, что Дортмунд тоже не может похвастаться стабильностью. Команда Фавра любит терять очки на ровном месте – вот и в текущем чемпионате "Боруссия" умудрились проиграть "Аугсбургу". Правда, в других поединках "шмели" все же брали верх – как следствие, к дерби "Боруссия" подходит на 3-й позиции таблицы с 9-ю очками – столько же у Баварии, которая идет второй. "Шальке" же сейчас только 17-й – хуже дела только у "Майнца".

"Милан" – "Рома"

26 октября, 21:45. Милан, "Сан-Сиро"

"Милан" наконец радует своих поклонников. Команда Стефано Пиоли – единственная, кто еще не терял очков на старте чемпионата. Если победы над "Кротоне", "Болоньей" и "Специей" никого не удивили, то победа в миланском дерби серьезно подняла настроение в лагере "россонери", которые посреди недели еще и разобрались с "Селтиком" в Лиге Европы. Словом, "Милан" находится в отличной форме и готов продолжить удачную серию и в матче против "Ромы". Команда Паулу Фонсеки несколько тяжеловато смотрится на старте сезона, но однозначные выводы по игре "джалоросси" делать нельзя. Да, у "волков" лишь 8 очков, но поражение от "Вероны" клуб получил после кабинетных решений в связи с нарушением регламента. Единственная ничья была зафиксирована в матче с "Ювентусом", что никак нельзя считать провалом. "Удинезе" и "Беневенто" были обыграны, так же, как и "Янг ​​Бойз" в Лиге Европы, хотя швейцарцы и забили первыми. Словом, о нынешнем состоянии "Ромы" говорить не так просто – подопечные Фонсеки могут как выдать феерию, так и откровенно провалиться. Поединок "джалоросси" против "Милана", который оказался на вершине таблицы, однозначно станет украшением вечера понедельника.

Ну а где же матч "Реал" – "Барселона"? На него мы дадим отдельный анонс чуть позже, ведь там достаточно много всяких вкусностей!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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