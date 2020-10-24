Битва двух самых проблемных грандов АПЛ, Рурское дерби и неопределенность Конте: ТОП-4 матча, которые нужно посмотреть на выходных
"Дженоа" – "Интер"
24 октября, 19:00. Генуя, "Луиджи Феррарис"
"Нерадзурри" не выигрывают уже 3 поединка – ничья с "Лацио" (1:1), поражение в дерби от "Милана" (1:2) и вырвана ничья на 90-й минуте в поединке Лиги Чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах. Можно утверждать, что накануне второго тура ЛЧ (там "Шахтер", который в прошлой игре нашел аж 3 ключа к воротам "Реала") команда Антонио Конте находится не в лучшей форме – к матчу с "грифонами" "Интер" подходит только на 6-й позиции. Наставник "нерадзурри" перед выездом в Геную потерял нескольких футболистов. Ашраф Хакими, Алексис Санчес, Матиас Весино и Роберто Гальярдини – все они по разным причинам не выйдут на поле стадиона "Луиджи Феррарис". Под вопросом участие Эшли Янга, Милана Шкриньяра, Артуро Видаля и Стефано Сенси – матч с "Дженоа" точно не будет легкой прогулкой. "Грифоны" находятся в середине таблицы, выиграв свой единственный домашний поединок в текущем розыгрыше Серии "А". Подопечные Роландо Марана способны навязать бой именитому сопернику, который еще и играет в условиях сложного еврокубкового графика. Да, согласны, вывеска не самая впечатляющая. Но гораздо важнее не имя соперника "Интера", а то, как Антонио Конте будет решать навалившееся проблемы!
"Манчестер Юнайтед" – "Челси"
24 октября, 19:30. Манчестер, "Олд Траффорд"
Противостояние МЮ и "Челси" – всегда украшение уик-энда, независимо от турнирного положения команд. Оба гранда провалили старт сезона – особенно это касается "Юнайтед", который проиграл 2 из 4-х матчей и занимает непривычное 15 место. Впрочем, не впечатляет и "Челси" – подопечные Лэмпарда умудрились пропустить по 3 гола от "Вест Бромвича" и "Саутгемптона". Как следствие, потерянные на ровном месте очки и лишь 8 позиция с 9-ю пропущенными мячами в пассиве – показатель на уровне аутсайдеров чемпионата. Правда, "Ман Юнайтед" и "Челси" частично реабилитировались в Лиге Чемпионов. Если лондонцы расписали мировую с "Севильей" (чуть ли не впервые в сезоне не пропустили), то "красные дьяволы" на выезде несколько неожиданно прибили ПСЖ, который в прошлом сезоне дошел до финала. На следующей неделе обе команды снова сыграют в еврокубках – "Юнайтед" будет принимать "РБ Лейпциг", а Челси поедет в Россию на бой с "Краснодаром". Учитывая интенсивный график, Сульшер и Лэмпард практически наверняка прибегнут к ротации – силы футболистов не беспредельны. Манкунианцы рискуют потерять нескольких важных игроков. Точно не сыграют дисквалифицированный Марсиаль, травмированные Байи и Джонс. Под вопросом выход на поле Магуайра, Гринвуда и Лингарда. У Фрэнка Лэмпарда таких проблем нет – сейчас все ключевые футболисты готовятся к поединку.
"Боруссия" Дортмунд – "Шальке"
24 октября, 19:30. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
Рурское дерби – центральный матч 5-го тура Бундеслиги. В последние годы "Шальке" и "Боруссия" Д регулярно радуют болельщиков феерическими поединками – например, 4:4, 2:4, 4:0. Правда, год назад в Гельзенкирхене команды так и не смогли хотя бы забить гол, расписав "сухую" ничью. Посреди недели "шмели" провели тяжелый матч Лиги Чемпионов, уступив в Риме местному "Лацио". Вероятно, именно наличие большего количества времени на подготовку и является единственным шансом "Шальке" зацепиться хотя бы за ничью. "Кобальтовые" провалили старт сезона, набрав лишь один пункт в четырех турах. Шальке не выигрывает в официальных матчах с 17 января (!!!) – была еще победа в Кубке Германии в феврале, но там "Герта" была обыграна только в экстра-тайме. Безвыигрышная серия "кнаппен" в Бундеслиге насчитывает уже 20 поединков – логично, что к дерби "Шальке" подходит явным аутсайдером и с новым тренером. Впрочем, в таких поединках возможно все – тем более, что Дортмунд тоже не может похвастаться стабильностью. Команда Фавра любит терять очки на ровном месте – вот и в текущем чемпионате "Боруссия" умудрились проиграть "Аугсбургу". Правда, в других поединках "шмели" все же брали верх – как следствие, к дерби "Боруссия" подходит на 3-й позиции таблицы с 9-ю очками – столько же у Баварии, которая идет второй. "Шальке" же сейчас только 17-й – хуже дела только у "Майнца".
"Милан" – "Рома"
26 октября, 21:45. Милан, "Сан-Сиро"
"Милан" наконец радует своих поклонников. Команда Стефано Пиоли – единственная, кто еще не терял очков на старте чемпионата. Если победы над "Кротоне", "Болоньей" и "Специей" никого не удивили, то победа в миланском дерби серьезно подняла настроение в лагере "россонери", которые посреди недели еще и разобрались с "Селтиком" в Лиге Европы. Словом, "Милан" находится в отличной форме и готов продолжить удачную серию и в матче против "Ромы". Команда Паулу Фонсеки несколько тяжеловато смотрится на старте сезона, но однозначные выводы по игре "джалоросси" делать нельзя. Да, у "волков" лишь 8 очков, но поражение от "Вероны" клуб получил после кабинетных решений в связи с нарушением регламента. Единственная ничья была зафиксирована в матче с "Ювентусом", что никак нельзя считать провалом. "Удинезе" и "Беневенто" были обыграны, так же, как и "Янг Бойз" в Лиге Европы, хотя швейцарцы и забили первыми. Словом, о нынешнем состоянии "Ромы" говорить не так просто – подопечные Фонсеки могут как выдать феерию, так и откровенно провалиться. Поединок "джалоросси" против "Милана", который оказался на вершине таблицы, однозначно станет украшением вечера понедельника.
Ну а где же матч "Реал" – "Барселона"? На него мы дадим отдельный анонс чуть позже, ведь там достаточно много всяких вкусностей!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
Лента новостей
-
"Спартак" добился проведения матча с "Ростовом" на "Открытие Арене" со зрителями
-
Пьянич рассказал о проблемах Сарри в "Ювентусе"
-
Евгений Гинер хотел купить "Спартак"
-
"Наполи" готовит новый контракт для Гаттузо
-
Очередной игрок "Барселоны" может уйти в ПСЖ
-
Ожившая "Барселона" против проблемного "Реала": анонсируем первое Эль Классико в текущем сезоне
-
Стала известна дата возможного дебюта Кавани за "Манчестер Юнайтед"
-
Избитый в Грозном судья Головко дал первый комментарий о произошедшем
-
Битва двух самых проблемных грандов АПЛ, Рурское дерби и неопределенность Конте: ТОП-4 матча, которые нужно посмотреть на выходных
-
"Лидс" повторил достижение 28-летней давности
-
"Локомотив" летом не отпустил Кверквелию в ПАОК
-
Тебас считает, что уход из "Барселоны" больше навредит Месси, чем Ла Лиге
-
Алексей Миранчук включён в заявку "Аталанты" на игру с "Сампдорией"
-
Роналду выложил новое фото во время карантина
-
Новичок "Динамо" Варела прилетел в Москву
-
Игрок "Шахтёра" сделал подарок Пеле на 80-летие
-
Вратарь сборной Англии заразился коронавирусом
-
"Он жестокий парень": Шюррле вспомнил о работе с Моуринью
-
Главные новости дня: 23 октября
-
Только один клуб из топ-5 лиг Европы еще не терял очки в этом сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18