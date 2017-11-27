Битва двух столиц: "Спартак" принимает "Зенит"

"Спартак" – "Зенит"

Стадион: "Открытие"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Виталий Мешков

В одном из центральных матчей этой осени набравший неплохой ход "Спартак" примет на своем поле "Зенит". На старте сезона москвичи попали под каток в Санкт-Петербурге, проиграв 5:1, питерцы находились в отличной форме, тогда как у красно-белых был эмоциональный спад. Команда так и не смогла отойти от победы в чемпионате, поэтому старт нового сезона вышел скомканным. Постепенно "Спартак" вернулся в чемпионскую гонку, чему способствовал и кризис в "Зените".

Команда Карреры все еще не является образцом стабильности, особенно это видно по играм в Лиге чемпионов. К тому же в прошлом сезоне красно-белым часто везло, особенно в концовках, сейчас же все с точностью наоборот. Очень много очков потеряно благодаря утрате концентрации на последних минутах. Тем не менее "Спартак" уже навязывает борьбу ЦСКА, "Зенит" также недалеко. Отчетная игра очень важна для москвичей, они могут поверить в то, что догнать соперника реально и с новыми силами бросятся в погоню. На данный момент команды отделяют пять очков, в случае победы "Спартак" обойдет "Краснодар" и вплотную приблизится к "Зениту" и ЦСКА, с которым ему еще предстоит сыграть зимой.

"Зенит" в прошлом туре разгромил "Тосно", но перед этим не побеждал с конца сентября, из-за чего утратил лидерство, пропустив вперед "Локомотив". После серьезной трансферной кампании и мощного старта многие досрочно короновали "Зенит", отдав ему золотые медали, однако в октябре команду ожидал спад, интрига вернулась. Теперь "Зениту" крайне нежелательно терять очки, особенно в играх с прямыми конкурентами. Питерцы имели на два дня меньше отдыха, так как среди недели провели матч с "Вардаром" в Лиге Европы, однако в той игре Манчини проводил ротацию, да и вышедшие на поле футболисты в большей степени действовали в пешеходном режиме. Поэтому нельзя сказать, что в этом плане у москвичей будет существенное преимущество.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 146 игр (если считать и времена СССР): 60 побед у "Спартака", 44 – у "Зенита", 42 раза была зафиксирована ничья.

"Зенит" не обыгрывал "Спартак" в Москве с 2012 года. В прошлом сезоне красно-белые выиграли на своем поле со счетом 2:1.

Матч первого круга завершился разгромной победой "Зенита" 5:1.

Только в двух матчах между "Спартаком" и "Зенитом" из последних пятнадцати было забито меньше трех голов. В восьми случаях они забивали более четырех голов на двоих.

Ориентировочные составы:

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов, Адриано, Зе Луиш.

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ригони, Дзюба, Кокорин.

Прогноз на матч:

Явного фаворита в этом матче нет, у "Спартака" небольшое преимущество за счет своего поля. Наверняка сегодня команды покажут яркий атакующий футбол, у них лучшее нападение в РФПЛ и всегда в их очных встречах забивается большое количество голов. Большой потерей для "Зенита" будет отсутствие Лунева. У "Спартака" все основные игроки в строю, несколько игроков находятся в лазарете, но к их отсутствию уже все привыкли, к тому же Ананидзе, Тимофеев и Тигиев не определяют игру команды.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 2.50, на "Зенит" – 2.90, на ничью – 3.60.

Вячеслав Горбачев

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