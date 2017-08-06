Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

"Зенит" – "Спартак"

Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург, Россия)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Центральным поединком 4-го тура российской Премьер-лиги станет противостояние питерского "Зенита" и московского "Спартака". Главные фавориты чемпионата сыграют между собой на "Крестовском" в Санкт-Петербурге. Изюминку всероссийской дуэли добавляет тот факт, что в тренерском противостоянии сойдутся два итальянских наставника.

"Зенит" в чемпионате пока что идет без потерь – 9 очков в 3 играх. Однако нужно сделать скидку на то, что команда Роберто Манчини уже сыграла с обоими дебютантами Премьер-лиги. Плюс питерцы дома переиграли "Рубин", который пока еще находится в поиске своей игры после возвращения в клуб Курбана Бердыева. Так что по-настоящему сильных оппонентов в чемпионате "Зенит" еще не встречал.

Стартовали "сине-бело-голубые" и в еврокубках. Причем их игра на первом же раунде турнира вызвала недоумение в болельщицкой среде. Если в первом противостоянии с израильским клубом "Бней Иегуда" в гостях питерцы сыграли на классе, добыв стандартную победу 2:0, то поражение в ответной встрече (0:1) в присутствии собственных болельщиков вызвало шквал критики. И хотя команда прошла в следующий раунд, последняя игра "Зенита", откровенно говоря, разочаровала.

"Спартак" лишь в прошлом туре отпраздновал первую победу в чемпионате. На своем поле "красно-белые" уверенно разобрались с "Краснодаром". Голы команда Массимо Карреры забивала в конце первого тайма, отличились Промес с пенальти и Фернандо со штрафного. До этого же москвичи теряли очки в двух матчах кряду, разыграв результативную ничью на поле московского "Динамо" (2:2) и нулевую в Уфе. Среди недели "Спартак" отдыхал. Команда включится в борьбу за еврокубок лишь в сентябре. Так что "красно-белые" имели все возможности целенаправленно готовиться к поединку в Санкт-Петербурге.

К важной дуэли команды подходят в практически идеальных составах. Среди серьезных кадровых потерь "Спартака" можно выделить лишь отсутствие Романа Зобнина. Его призван заменить 22-летний хорватский полузащитник Марио Пашалич, который недавно был арендован у "Челси". Впрочем, и "Зенит" на днях получил усиление. Пока что последним новичком клуба стал 21-летний аргентинский защитник Эмануэль Маммана. Оба могут сыграть уже в ближайшем всероссийском дерби.

Что же касается истории очных встреч "Зенита" и "Спартака", то и в этом направлении есть ряд любопытных деталей. Во-первых, стоит отметить, что питерцы не проигрывают сопернику на своем поле в пяти играх кряду. Более того, в 4 из 5 последних матчах в Санкт-Петербурге "красно-белые" пропустили 18 мячей. В сентябре 2014-го москвичам удалось увезти из Северной столицы ничью (0:0). Но до и после нее "Спартак" умудрялся проигрывать "сине-бело-голубым" крупно и очень крупно (дважды по 2:4, 2:5 и 0:5). Конечно, сложно представить, чтобы команда Массимо Карреры проиграла с такой разницей мячей, но в тоже время эти результаты говорят о том, что такое возможно и в матчах между фаворитами чемпионата.

Кстати, перед матчем пройдет церемония проводов 34-летнего Александра Кержакова – лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, который большую часть карьеры отыграл в "Зените". В составе питерской команды Кержаков трижды выиграл чемпионат России и завоевал Кубок страны в 2010 году. В испанской "Севилье" Кержаков завоевал Кубок УЕФА и Кубок Испании, а в составе "Цюриха" выиграл национальный кубок.

После окончания прошлого сезона Кержаков завершил карьеру и перешел на должность координатора юношеских команд "Зенита", работая также экспертом на телевидении.

Интересные факты противостояния "Зенита" и "Спартака":

"Спартак" не может выиграть в Санкт-Петербурге с августа 2012 года

В последних 5 матчах на своем поле "Зенит" забил 18 мячей в ворота "красно-белых"

"Спартак" одержал лишь две победы в последних 10 очных встречах против питерцев

Впервые в истории Премьер-лиги противостоять друг другу будут два итальянских наставника

Последняя очная встреча команд состоялась в Москве в апреле текущего года и завершилась победой "Спартака" (2:1)

Ориентировочные составы на игру:

"Зенит": Лунев – Кришито, Нету, Иванович, Смольников, Ерохин, Паредес, Дриусси, Жулиано, Кокорин, Дзюба.

"Спартак": Ребров – Комбаров, Джикия, Боккетти, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Самедов, Промес, Зе Луиш, Адриано.

Прогноз на матч "Зенит" – "Спартак":

Битвы "Зенита" и "Спартака" уже давно стали визитной карточкой российского чемпионата. Команды очень редко ввязываются в тактические противостояния, предпочитая действовать на встречных курсах. По сценарию последних лет в очных встречах смело можно было ждать обмен голами и повышенной результативности. На победу "Зенита" букмекеры предлагают коэффициент – 2.00 балла. На успех "красно-белых" коэффициент – 3.70 баллов. Ничейный исход оценивается практически идентично – 3.50.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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