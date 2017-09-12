Битва гигантов: "Барселона" жаждет взять реванш у "Ювентуса"

"Барселона" – "Ювентус"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

В первый же день первого тура группового раунда Лиги чемпионов любители игры номер один будут иметь возможность насладиться матчем, который, без сомнений, достоин финала турнира. Между собой сойдутся настоящие гиганты мирового футбола "Барселона" и "Ювентус". Еще свежи в памяти оба очных матча прошлого сезона на стадии четвертьфинала, где туринцы разобрались с каталонцами. В том противостоянии судьба путевки в полуфинал была решена еще в первом поединке, когда "старая синьора" в родных стенах забила три безответных мяча в ворота тер Штегена. В ответной встречи итальянскому гранду оставалось лишь выстоять, с чем они, собственно, великолепно справились.

Безжалостный жребий определил оба клуба в одну группу "D", где им попробуют составить конкуренцию "Олимпиакос" и "Спортинг". Но всем, так или иначе, понятно, что два квотных места в плей-офф уже забронированы. Вопрос лишь состоит в том, кто займет первую строчку. Спор принципиальный и дело все не только в преимуществе получить соперника послабее в 1/8 финала (хотя тоже не факт), а прежде всего в битве за имя, честь и достоинство.

Несмотря на то, что с момента их последней официальной встречи прошло совсем немного, а изменения в структуре обеих коллективов существенны, во-первых, что туринцев, что каталонцев объединяет общая беда: в летнее межсезонье команды покинули основообразующие футболисты, которым в принципе нет замены – это Бонуччи и Неймар. Первый после конфликта с главным тренером "Юве" Массимилиано Аллегри отправился в "Милан", а второго выкупили всемогущие катарцы ПСЖ на помощь. Туда же отправился и Дани Алвес – лучший игрок "Юве" в играх плей-офф.

Во-вторых, естественно, команды немного ослабли, но по-прежнему ставят перед собой самые высокие цели. Во внутренних чемпионатах пока все идет здорово. Подопечные Эрнесто Вальверде после трех туров возглавляют Ла Лигу, во всех поединках одержав "чистые" победы над "Бетисом", "Алавесом" и "Эспаньолом". "Ювентус", в свою очередь, лидирует в Серии А благодаря убедительным победам над "Кальяри", "Дженоа" и "Кьево".

В крайнем матче чемпионата главный тренер "старой синьоры" в отличии от коуча "сине-гранатовых" применил серьезную ротацию состава, предоставив отдых многим основным исполнителям. Хотя также стоит отметить, что в отличии от "Барселоны", где выбыли со строя только Рафинья и Пако Алькасер, туринцам не сможет помочь целый ряд игроков стартового состава и ближнего резерва, среди которых травмированные Кьеллини, Маркизио, Хедира, Манджукич и дисквалифицированный Куадрадо.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Ювентуса":

В рамках Лиги чемпионов "Барселона" и "Ювентус" встречались 9 раз. В противостоянии сохраняется полный паритет – по 3 победы на счету каждой из команд, еще 3 встречи завершились вничью. Более того, полное равенство касается и забитых мячей – по 10.

Крайняя очная встреча "блаугранас" и "старой синьоры" состоялась в июле этого года. В рамках предсезонного турнира Международного кубка чемпионов "Барса" благодаря дублю Неймара одолела "Юве". В стане туринцев отличился Кьеллини.

За последние три года каталонцы и туринцы между собой встретятся уже в четвертый раз в рамках Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Дембеле, Месси, Суарес

Ювентус: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Ругани, Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Дибала, Бернардески, Игуаин

Прогноз на матч "Барселона" – "Ювентус":

На самом деле, несмотря на заслуги прошлого сезона, фаворитом в этом противостоянии является "Барселона". Логика проста – на их стороне домашнее поле и куда более сильная мотивация.

Также считают и букмекеры, которые на победу каталонцев выставляют коэффициент 1.65. В то время, как виктория туринцев в среднем оценивается в 5.5.

Богдан Архипенко

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