Битва имперских столиц: "Челси" ждет в гости "Рому"

"Челси" – "Рома"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

В рамках программы второго дня третьего тура группового раунда Лиги чемпионов одним из интереснейших противостояний является встреча лидеров квартета "С" – английский "Челси" на своем поле примет итальянскую "Рому". Команды не часто баловали зрителей своими очными дуэлями, но последние схватки были относительно недавно, когда на групповом этапе сезона 2008/2009 лондонцы и римляне выиграли по разу. Правда, с тех пор многое изменилось. В частности, Даниэле Де Росси – единственный исполнитель из ныне выступающих, кто был задействован в игре на "Стэмфорд Бридж".

"Аристократы" – лидер и уже явный фаворит в своей группы. Подопечные Антонио Конте выбили два из двух, сначала крупно разгромив азербайджанский "Карабах", а в следующем туре отпраздновав выездную победу над "Атлетико". По результатам "джаллоросси" после двух игр выводы делать куда сложнее. "Волки" в столице Италиии разошлись миром с "матрасниками", а после выстояли победу над аутсайдером. Тем не менее, это пока хватает, чтобы занимать проходную вторую строчку. Но момент истины для ребят Ди Франческо наступает именно сейчас, когда придется доказывать свою состоятельность в спаренном поединке против "синих" и в Мадриде.

Стоит отметить, что к очному поединку команды подходят не в очень хорошем расположении духа. "Челси" еще перед международной паузой уступил в принципиальном сражении "Манчестер Сити", а уже после шокировал всех тем, что капитулировал в матче с немощным "Кристал Пэлас". Римляне же на выходных дома сложили оружие перед "огненным" "Наполи". Отчасти, что у тех, что у других это связано с серьезными кадровыми потерями. Вот и на поле в Лондоне "пенсионерам" точно не помогут Мозес. Канте и Дринкуотер, а "Роме" придется обходится без травмированных Маноласа, Шика, Эмерсона, Дефреля и Эль-Шаарави.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Ромы":

История противостояний "Челси" и "Ромы" насчитывает четыре сражения. В двух из них победу одерживали англичане, однажды выигрывали итальянцы, еще один раз была зафиксирована ничья.

Последняя встреча лондонцев и римлян на "Стэмфорд Бридж" состоялась на групповом этапе Лиги чемпионов 2008/2009. Тогда "аристократы" одержали минимальную победу, а единственный гол забил Джон Терри.

"Челси" в среднем за игру забивает больше 2.5 мячей в шести из последних семи матчей в рамках Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэхилл, Дзаппакоста, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Педро, Азар, Мората

Рома: Алиссон, Бруно Перес, Фасио, Жуан Жезус, Коларов, Де Росси, Строотман, Наингголан, Флоренци, Перотти, Джеко

Прогноз на матч "Челси" – "Рома":

Безусловно, "Челси" является фаворитом. Последние неудачи в английском первенстве должны только мобилизовать и мотивировать "синих" на успех на международной арене. Такого же мнения придерживаются и букмекеры, которые на победу хозяев выставляют коэффициент 1.6. В то время, как виктория "Ромы" в среднем оценивается скептическими 5.5.

Богдан Архипенко

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