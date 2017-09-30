Битва интеллектов: "Челси" сыграет в футбольные шахматы с "Манчестер Сити"

"Челси" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Мартин Аткинсон

Субботняя программа седьмого тура английской Премьер-Лиги закроется центральным событием всего уик-энда, в рамках которого "Челси" примет "Манчестер Сити" на "Стэмфорд Бридж". Между собой встретятся не просто два великих клуба, больших бренда, но и две из трех команд, которые своей блестящей игрой в начале текущей кампании уже сделали заявку на чемпионский титул. После шести туров манкунианцы с 16 очками в активе вместе со своими титулованными соседями по городу возглавляют турнирную таблицу, а "синие" с 13 баллами пока довольствуются третьей строчкой.

После невразумительного поражения от "Бернли" в первом туре чемпионата "аристократы" позволили себе лишь один раз потерять очки – в домашнем поединке с "Арсеналом". Стоит отметить, что подопечные Антонио Конте от матча к матчу только прибавляют, и победа над мадридским "Атлетико" в Испании посреди недели в Лиге чемпионов лишнее тому подтверждение. Несмотря на определенные опасение перед сезоном, дорогостоящий новичок Альваро Мората очень быстро приспособился к английскому футболу, блестяще заменив на острие атаки Диего Косту.

"Манчестер Сити" фантастически начал сезон. "Голубые" одного за другим трощат своих оппонентов, как на внутренней, так и на европейской арене. Важно, что "горожане" в текущем сезоне очень мало пропускают. Кропотливая работа Пепа Гвардиолы над линией защиты стала приносить свои плоды.

Что касается кадрового вопроса, то тут, хоть и небольшие, но потери имеются в стане обоих клубов. В прошлом матче с "Кристал Пэлас" жуткую травму колена получил Бенжамен Менди, из-за которой выбыл на семь месяцев. Также вряд ли сыграет Серхио Агуэро, на днях угодивший в дорожно-транспортное происшествие. Лондонцам же по-прежнему приходится обходиться без дисквалифицированного Давида Луиза.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Манчестер Сити":

"Челси" проиграл только один из своих последних семи матчей в АПЛ против "Манчестер Сити" на "Стэмфорд Бридж". Более того, команда Антонио Конте является единственным коллективом, который переиграл "горожан" Пепа Гвардиолы в обеих встречах прошлого сезона.

Лондонцы победили в 10 из последних 12 матчей в рамках Премьер-Лиги. В то время, как манкунианцы отпраздновали 9 викторий из крайних 10.

Только "Ньюкасл" в сезоне 1994/1995 и "Манчестер Юнайтед в 2011/2012 за шесть туров забили больше голов (22), чем "Манчестер Сити" (21). Но ни одной из них не удалось тогда завоевать чемпионский титул.

Только Робин ван Перси (6) забил больше голов в ворота "аристократов" на "Стэмфорд Бридж", чем Серхио Агуэро (5).

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристиансен, Кэхилл, Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо, Педро, Азар, Мората

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Жезус

Прогноз на матч "Челси" – "Манчестер Сити":

Любителям английского футбола придется насладиться за дуэлью действительно равных команд. Нет ничего лучше, когда клубы такого калибра в прекрасной форме сходятся в очном противостоянии. В связи с этим всегда трудно выбрать фаворита.

Мнение специалистов также разделяется на этот счет, а букмекеры совсем маленькое преимущество, как положено делать в таких случаях, отдают хозяевам. На победу "Челси" предлагается коэффициент 2.5. А на викторию "Манчестер Сити" – 2.8.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" | http://soccernews.ru