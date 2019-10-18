Битва "красных", сражение "Боруссий" и догоняющий "Сити" против неожиданной выскочки: выделяем 4 матча, которые стоит посмотреть на выходных
"Ницца" – ПСЖ
18 октября, 21:45. Ницца, "Альянц Ривьера"
Пари Сен-Жермен традиционно для себя попытается уйти в отрыв от оппонентов в Лиге 1. Для этого надо побеждать на фешенебельном курорте. Перед матчем с местной "Ниццей" руководитель парижан Томас Тухель получил хорошие новости из лазарета: ему готовы помочь сразу два звездных форварда – Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Возвращение этого дуэта очень уместно, поскольку Неймар в лагере сборной Бразилии опять получил травму. А "орлята" попытаются воспользоваться опытом прошлого сезона, когда смогли остановить ПСЖ на "Парк де Пренс". Гости тогда открыли счет усилиями Ганаго, а парижане сумели ответить лишь голом Неймара с пенальти. И даже для ничьей в пятницу от подопечных Патрика Виейра нужен настоящий подвиг. Хотя усталость звездных исполнителей гостей, накопленная во время матчей сборных, может проявиться – если Париж не обеспечит комфортное преимущество до 60-й минуты, то может иметь серьезные проблемы с "физикой" под занавес поединка.
"Кристал Пэлэс" – "Манчестер Сити"
19 октября, 19:30. Лондон, "Селхёрст Парк"
В сезоне 2018/19 "Пэлэс" и "Сити" подарили два ярких противостояния, обменявшись выездными победами. На этот раз команды еще и недалеко друг от друга в турнирной таблице. "Горожане" потеряли много очков на старте чемпионата и теперь должны догонять "Ливерпуль". Попытаются помочь Хосепу Гвардиоле до недавнего времени травмированы основной центрбэк Стоунз и невероятно эффективный на старте сезона Кевин де Брюйне. "Кристал Пэлэс" начал сезон с одного набранного пункта в двух турах, но затем неожиданно побил МЮ на "Олд Траффорд" и взял 10 баллов в поединках с крепкими "Астон Виллой", "Вулверхэмптоном", "Норвичем" и "Вест Хэмом". Рою Ходжсону, похоже, удалось избавиться от "Заазависимост", который подвергся тоске из-за срыва переходов в топ-клубы, а новым лидером коллектива стал Джордан Айю (3 мяча). Именно на ганца и внезапное озарение Заха могут надеяться фанаты "Пэлас" для положительного результата матча против "Сити".
"Боруссия" Дортмунд – "Боруссия" Мёнхенгладбах
19 октября, 19:30. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
В Северном Рейн-Вестфалии Дортмунд и Мёнхенгладбах выяснят, кто из них в ближайшие полгода может именоваться главной "Боруссией". К отчетного туру лидером Бундеслиги неожиданно, прежде всего для себя, подошел Гладбах. Пока обозреватели пели дифирамбы Дортмунду перед стартом сезона, Марк Розе взялся за перестройку "жеребцов". Синтез идей Клоппа и Гвардиолы в его исполнении ранее поднял на новый уровень "Зальцбург", теперь настала очередь "Боруссии" (М.). Между тем с Дортмундом, очевидно, злую шутку сыграл матч за Суперкубок Германии против "Баварии" (2:0) и легкая прогулка на старте чемпионата против "Аугсбурга" (5:1) и "Кельна" (3:1). А вот уже в третьем туре "шмели" уступили новичкам с берлинского "Униона". Разгром "Байера" стал слабым утешением для команды, ведь дальше "Боруссия" выдала серию из трех ничьих подряд. К тому же, в ходе каждого из этих матчей дортмундцы вели в счете, и довести дело до взятия 3 очков не удосужились. Люсьену Фавру и компании нужно срочно возвращаться на победный путь, иначе о титуле можно забыть и в этом сезоне.
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"
20 октября, 18:30. Манчестер, "Олд Траффорд"
Новая страница английской классики будет написана на "Олд Траффорд". Кризисный МЮ попытается остановить чемпионский ход "Ливерпуля". Гости еще не теряли очки в нынешнем сезоне, поэтому перед подопечными Сульшера стоит непростая задача. Если в обороне "манкунианцы" еще кое-как справляются, то в атаке – настоящая беда. Кажется, если бы не яркий дебют Дэниела Джеймса, то забитых мячей в "Юнайтед" было бы еще меньше. Эпидемия травм плюс невнятная трансферная кампания не предвещают ничего хорошего для "красных дьяволов". "Ливерпуль" в прошлом году победой над "Манчестером" отправил в отставку Жозе Моуринью. На этот раз история может повториться. В МЮ уже активно сватают Массимилиано Аллегри, а менеджмент вяло защищает нынешнего руководителя. У "мерсисайдцев" же все в порядке – минимум травмированных, хорошая серия и воля к победе. С "Шеффилд Юнайтед", "Зальцбургом" и "Лестером" ребята Клоппа буквально выгрызали победу. Хотя тенденция может быть показательной – "красные" постепенно теряют легкость и мощность образца старта сезона.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3