Битва лидеров: "Наполи" принимает "Ювентус"

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Битва лидеров: "Наполи" принимает "Ювентус"

"Наполи" – "Ювентус"

Стадион: "Сан-Паоло"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Даниэле Орсато

В одном из центральных матчей всего первого круга Серии А встретятся главные претенденты на скудетто "Наполи" и "Ювентус". Неаполитанцы из года в год бросали вызов "старой сеньоре", но клуб из Турина всякий раз пересекал финишную черту на первом месте. Сейчас же "Наполи" настроен как никогда серьезно. Команда Сарри в 14 матчах потеряла только 4 очка, дважды сыграв вничью.

Домашняя дуэль против "Ювентуса" становится определяющей, так как неаполитанцы в случае успеха могут оторваться от соперника на семь очков, если же победить удастся туринцам, то "Наполи" может дрогнуть и в скором времени потерять лидерство. Южане славятся своей атакой, Мертенс, Кальехон и Инсинье – одно из лучших трио Серии А, команда наколотила 35 голов, лучше показатели только у сегодняшнего соперника (40 мячей).

Также стоит сказать, что после бодрого начала сезона "Наполи" все же начинает немного выдыхаться, атака уже не действует так уверенно, как раньше. В трех последних турах было забито только три мяча, ранее же неаполитанцы вполне могли забить их и за тайм. Команде необходима передышка, чтобы войти в колею и снова забивать. Также вполне возможно, что лидерство давит на команду, из-за чего страдает результативность. Пока это не мешает набирать очки, однако уже начинает вырисовываться некоторая тенденция.

"Ювентус" ранее уже отпускал соперников по ходу дистанции, но затем наверстывал упущенное и в конце сезона забирал себе золото. Нечто подобное туринцы постараются совершить и на этот раз. Команда Аллегри практически не допускает осечек, проиграв только две игры "Сампдории" и "Лацио", вот только главные конкуренты "Наполи" и "Интер" пока вовсе обходятся без поражений. Отставание от соперников небольшое, у "Ювентуса" огромный опыт, он способен его отыграть, но для этого необходимо уверенно действовать в важных матчах, выигрывая "встречи за шесть очков".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 149 матчей: 68 побед у "Ювентуса", 32 – у "Наполи", 49 ничьих.

В прошлом сезоне на "Сан-Паоло" команды сыграли 1:1, в Турине "Ювентус" выиграл 2:1.

"Наполи" выиграл 17 из последних 19 матчей в Серии А.

Ориентировочные составы:

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Куибали, Руй, Аллан, Жоржиньо, Хамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Коста.

Прогноз на матч:

В матче лидеров сложно выделить фаворита, "Наполи" играет на своем поле, но в такой игре может случиться все, что угодно. Скорее всего, команды не будут рисковать и большого количества голов мы не увидим.

Букмекеры предлагают на победу "Наполи" коэффициент 2.00, на "Ювентус" – 3.60, на ничью – 3.40.

Вячеслав Горбачев

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4 Рома 14 34
5 Лацио 13 29
6 Сампдория 13 26
7 Милан 14 20
8 Болонья 14 20
9 Кьево 14 20
10 Аталанта 14 19
11 Торино 14 19
12 Фиорентина 14 18
13 Кальяри 14 15
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