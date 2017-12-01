Битва лидеров: "Наполи" принимает "Ювентус"
"Наполи" – "Ювентус"
Стадион: "Сан-Паоло"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Даниэле Орсато
В одном из центральных матчей всего первого круга Серии А встретятся главные претенденты на скудетто "Наполи" и "Ювентус". Неаполитанцы из года в год бросали вызов "старой сеньоре", но клуб из Турина всякий раз пересекал финишную черту на первом месте. Сейчас же "Наполи" настроен как никогда серьезно. Команда Сарри в 14 матчах потеряла только 4 очка, дважды сыграв вничью.
Домашняя дуэль против "Ювентуса" становится определяющей, так как неаполитанцы в случае успеха могут оторваться от соперника на семь очков, если же победить удастся туринцам, то "Наполи" может дрогнуть и в скором времени потерять лидерство. Южане славятся своей атакой, Мертенс, Кальехон и Инсинье – одно из лучших трио Серии А, команда наколотила 35 голов, лучше показатели только у сегодняшнего соперника (40 мячей).
Также стоит сказать, что после бодрого начала сезона "Наполи" все же начинает немного выдыхаться, атака уже не действует так уверенно, как раньше. В трех последних турах было забито только три мяча, ранее же неаполитанцы вполне могли забить их и за тайм. Команде необходима передышка, чтобы войти в колею и снова забивать. Также вполне возможно, что лидерство давит на команду, из-за чего страдает результативность. Пока это не мешает набирать очки, однако уже начинает вырисовываться некоторая тенденция.
"Ювентус" ранее уже отпускал соперников по ходу дистанции, но затем наверстывал упущенное и в конце сезона забирал себе золото. Нечто подобное туринцы постараются совершить и на этот раз. Команда Аллегри практически не допускает осечек, проиграв только две игры "Сампдории" и "Лацио", вот только главные конкуренты "Наполи" и "Интер" пока вовсе обходятся без поражений. Отставание от соперников небольшое, у "Ювентуса" огромный опыт, он способен его отыграть, но для этого необходимо уверенно действовать в важных матчах, выигрывая "встречи за шесть очков".
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 149 матчей: 68 побед у "Ювентуса", 32 – у "Наполи", 49 ничьих.
В прошлом сезоне на "Сан-Паоло" команды сыграли 1:1, в Турине "Ювентус" выиграл 2:1.
"Наполи" выиграл 17 из последних 19 матчей в Серии А.
Ориентировочные составы:
"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Куибали, Руй, Аллан, Жоржиньо, Хамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье
"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Коста.
Прогноз на матч:
В матче лидеров сложно выделить фаворита, "Наполи" играет на своем поле, но в такой игре может случиться все, что угодно. Скорее всего, команды не будут рисковать и большого количества голов мы не увидим.
Букмекеры предлагают на победу "Наполи" коэффициент 2.00, на "Ювентус" – 3.60, на ничью – 3.40.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|37
|3
|Интер Милан
|14
|36
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|13
|29
|6
|Сампдория
|13
|26
|7
|Милан
|14
|20
|8
|Болонья
|14
|20
|9
|Кьево
|14
|20
|10
|Аталанта
|14
|19
|11
|Торино
|14
|19
|12
|Фиорентина
|14
|18
|13
|Кальяри
|14
|15
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|14
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|14
|0