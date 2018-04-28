Битва на "Джузеппе Меацца": "Интер" сразится с "Ювентусом"

"Интер" – "Ювентус"

Стадион: "Джузеппе Меацца"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Даниэле Орсато

На прошлой неделе интрига вернулась в Серию А, на данный момент итальянское первенство единственное из топ-5, где еще неизвестно, кто же станет чемпионом страны. "Наполи" шел на первом месте почти весь сезон, "Ювентус" не отставал и дождался своего шанса, когда у неаполитанцев начались проблемы, но и туринцы дали сопернику шанс. Команда Аллегри не сумела обыграть СПАЛ и "Кротоне", а в прошлое воскресенье в одном из главных матчей гола в Серии А проиграл "Наполи". Цель "Ювентуса" в противостоянии с неаполитанцами – не проиграть, команда играла на ничью и в итоге поплатилась за это. Туринцы провели практически весь матч в обороне, забыв об атаке, но были наказаны на последней минуте. После подачи углового мощный Кулибали выиграл борьбу у Бенатиа и вколотил мяч в сетку.

"Наполи" сократил отрыв от "Ювентуса" до одного очка, к тому же у команды должен наблюдаться эмоциональный подъем, ведь она вернулась в чемпионскую гонку, да и календарь у нее существенно легче (осталось сыграть с "Фиорентиной", "Торино", "Сампдорией" и "Кротоне"). "Ювентус же сам себе усложнил жизнь. "Старой синьоре" предстоит встретиться с двумя командами, которые ведут борьбу за Лигу чемпионов и очками делиться они не намерены. К тому же оба этих матча пройдут на стадионе соперника. Первое важнейшее противостояние – игра на "Джузеппе Меацца" с "Интером", а 13 мая предстоит выезд на "Олимпико" в гости к "Роме".

"Интер" на данный момент занимает пятое место, хотя еще в середине сезона претендовал на высокие места, даже некоторое время лидировал в турнирной таблице. Однако затем у команды начался кризис, "Интер" длительное время не мог победить и в итоге теперь рискует не попасть в Лигу чемпионов. Команда держится в основном на двух лидерах Перишиче и Икарди, которые на двоих забили 37 голов, если у них не идет игра, у "Интера" большие проблемы.

Интересные факты противостояния:

"Интер" выручит от продажи билетов 5 миллионов евро – это рекорд Серии А.

Команды провели между собой 175 матчей: 81 победа "Ювентуса", 48 – у "Интера", 46 ничьих.

Матч первого круга завершился 0:0.

"Интер" в текущем сезоне Серии А проиграл на своем поле только один матч (1:3 от "Удинезе").

Ориентировочные составы:

"Интер": Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио, Брозович, Валеро, Перишич, Рафинья, Кандрева, Икарди.

"Ювентус": Буффон, Хёведес, Бенатия, Ругани, Сандро, Хедира, Пьянич, Коста, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч "Интер" – "Ювентус":

Противостояние "Ювентуса" и "Интера" знаковое для Италии. Команда из Милана будет рада помешать непримиримому сопернику в борьбе за титул. "Интер" точно даст бой, вполне вероятно, что черно-синие отберут два очка у "старой синьоры", а может быть, даже замахнутся на победу.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 2.40, на "Интер" и ничью – 3.30.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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