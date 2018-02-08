Битва на "Месталье": "Валенсия" и "Барселона" сразятся за финал Кубка Испании
"Валенсия" – "Барселона"
Стадион: "Месталья" (Валенсия)
Начало матча: 23:30
Арбитр: Альберто Ундиано Мальенко
Второй финалист Кубка Испании будет определен в Валенсии на красавце-стадионе "Месталья", где в рамках ответного полуфинального поединка местные любимцы схлестнуться с "Барселоной". Первый раунд противостояния остался за каталонцами: на "Камп Ноу" подопечные Эрнесто Вальверде одержали минимальную победу благодаря голу Луиса Суареса. Преимущество "блаугранас" очень шаткое, а это значит, что ничего еще не решено и основная борьба все еще впереди.
"Барселона" в Кубке Короля чувствует себя, как рыба в воде. Каталонцы непременно триумфуют в этом турнире последние три года. Да и в общем, они являются рекордсменами по количеству побед в национальном Кубке (29). "Валенсия" же менее успешна на этой территории и может похвастать всего семью "ушастыми". Многочисленные болельщики "летучих мышь" уже соскучились по трофеям и вот теперь валенсийцы имеют великолепную возможность вплотную приблизится к своему первому финалу за последние 10 лет. Кстати, победа в Кубке Испании-2008 остается последним золотым достижением "оранжевых".
Чтобы дойти до стадии полуфинала "Валенсии" сначала пришлось выбить "Сарагосу", которая ныне представляет Сегунду. Далее оппозиция только повышалась: в 1/8 финала подопечные Марселино разобрались с "Лас-Пальмасом", а уже в четвертьфинале лишь благодаря лучшей реализации послематчевых пенальти выбили "Алавес". "Барса" не ощутила должного сопротивления от "Мурсии" и "Сельты" и только на стадии 1/4 финала перебодала своего идеологического противника "Эспаньол".
Стоит отметить, что интриги противостоянию добавляют большие проблемы "Барселоны" в центре обороны, вызванные травмами Вермалена и Пике. Жерар, как сообщали СМИ, должен был пропустить от двух недель до месяца, но в итоге попал в заявку. Что правда, Вальверде может его поберечь, а "Валенсия" наверняка попробует этим воспользоваться.
Интересные факты противостояния "Валенсии" и "Барселоны":
"Барселона" уступила всего в двух из последних 34 матчей в рамках Кубка Испании.
Каталонский гранд 40 раз доходил до финала национального Кубка, что является абсолютным рекордом, в то время как валенсийцы всего 17.
"Летучие мыши" всего лишь дважды обыграли "блаугранас" в последних 25 поединках во всех соревнованиях.
В последний раз "Валенсия" доходила до финала Кубка Испании в 2008 году и тогда "оранжевые" завоевали трофей, в решающем матче оказавшись сильнее "Хетафе".
Ориентировочные составы на игру:
Валенсия: Доменек, Монтойя, Паулиста, Гарай, Гайя, Дани Парехо, Кондогбия, Солер, Лато, Мина, Родриго
Барселона: Силлессен, Серхи Роберто, Йерри Мина, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Иньеста, Месси, Суарес
Прогноз на матч "Валенсия" – "Барселона":
Последние результаты валенсийцев откровенно настораживают. Еще совсем недавно ребята Марселино были единственным конкурентом "Барселоны" в чемпионате, а уже сейчас команда опустилась на третью строчку и отстает от второго места на целых девять пунктов. В связи с этим букмекеры не верят в победу "Валенсии", о чем свидетельствует коэффициент 4.8. В то время как выигрыш каталонцев в среднем оценивается в 1.6.
Богдан Архипенко
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